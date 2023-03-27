為交電費爭執六旬兄捅死胞弟 陪審團一致裁定被告誤殺罪成

62歲酒樓雜工四年前與60歲同住胞弟因電費等事宜爭執，涉嫌用生果刀狂插36刀捅死胞弟，他否認一項謀殺罪。他出庭自辯稱兩兄弟激烈爭執後胞弟說：「我攞刀斬死你」，他才拿刀自衛，解釋指「我唔通企係度俾佢斬咩，我梗係攞刀自衛」。案件於高等法院完成9天審訊，5男2女陪審團退庭商議近6小時後，一致裁定被告謀殺罪脫，另裁定被告誤殺罪成，認同被告是在被激怒下犯案。李素蘭法官把案件押後至本周四（3月30日）上午11時半進行求情及判刑。
被告：細佬乜都斤斤計較
被告自辯時指出，「細佬乜都斤斤計較，蝕底一條頭髮都唔得，乜嘢都做得出」，而父親生前曾吩咐兩兄弟分半支付雜費，但直至案發前死者便「反口不認帳」，認為應要按人頭計算，而死者只須支付自己一人電費。被告曾因此責罵死者「仆X仔，一啲良心都無，你住呀媽依度，好意思叫呀媽俾錢？」，而且死者每日開冷氣機，被告與母親的房間都沒有冷氣機，但被告開抽氣扇亦被死者斥責用電過多。被告照常每月支付一半電費，但死者嫌少，不願意收下。
死者在打鬥期間稱「我攞刀斬死你」
被告憶述案發當晚他發現死者關掉電箱總掣及剪斷電線，遂到死者房前拍門欲問個究竟，但死者大聲吆喝：「剪斷咪剪斷囉！有乜嘢咁巴閉呀！跛仔！」，他便十分「激氣」，兩兄弟爭執推撞，死者拿矮凳仔打向他，他拿煲蓋及鑊打向死者還擊，死者在打鬥期間稱：「我攞刀斬死你」，兩兄弟先後拿刀，死者首先舉起右手持刀作勢襲擊，被告便舉手擋刀，死者壓低其手，被告遂順勢把刀插向死者腹部一下。被告形容及後「大家亂打亂插亂拮，總之打到亂曬龍」，死者在亂打期間面對面抱住他，「跟住我又（用刀）拮左一下」，再插一刀至死者近腹部位置。
男被告卜水強，現年65歲，被控於2019年9月25日，在旺角快富街某單位內謀殺60歲死者卜偉根。被告、被告母親、被告妻子和死者四人在涉案單位同住，兩兄弟一直分擔家中雜費，而案發前一日死者把寫明應繳1,414元的電費單放在客廳櫃上，被告其後便把720元現金放在電費單旁，案發當日電費單不見了，但720元現金則原封不動。