為交電費爭執六旬兄捅死胞弟 陪審團一致裁定被告誤殺罪成

62歲酒樓雜工四年前與60歲同住胞弟因電費等事宜爭執，涉嫌用生果刀狂插36刀捅死胞弟，他否認一項謀殺罪。他出庭自辯稱兩兄弟激烈爭執後胞弟說：「我攞刀斬死你」，他才拿刀自衛，解釋指「我唔通企係度俾佢斬咩，我梗係攞刀自衛」。案件於高等法院完成9天審訊，5男2女陪審團退庭商議近6小時後，一致裁定被告謀殺罪脫，另裁定被告誤殺罪成，認同被告是在被激怒下犯案。李素蘭法官把案件押後至本周四（3月30日）上午11時半進行求情及判刑。

被告：細佬乜都斤斤計較

被告自辯時指出，「細佬乜都斤斤計較，蝕底一條頭髮都唔得，乜嘢都做得出」，而父親生前曾吩咐兩兄弟分半支付雜費，但直至案發前死者便「反口不認帳」，認為應要按人頭計算，而死者只須支付自己一人電費。被告曾因此責罵死者「仆X仔，一啲良心都無，你住呀媽依度，好意思叫呀媽俾錢？」，而且死者每日開冷氣機，被告與母親的房間都沒有冷氣機，但被告開抽氣扇亦被死者斥責用電過多。被告照常每月支付一半電費，但死者嫌少，不願意收下。