為交電費爭執捅死胞弟　六旬兄誤殺罪成判監7年半

65歲酒樓雜工於2019年與60歲同住胞弟因電費等事宜爭執互毆，胞弟笑他為「跛仔」又曾向其出言威脅「我攞刀斬死你」，被告最終涉嫌用生果刀狂插36刀，捅死胞弟。陪審團認同他是被激怒下殺人，一致裁定被告謀殺罪脫，另裁定被告誤殺罪成。法官李素蘭今(30日)於高等法院判刑時認為，本案是由兩兄弟口頭爭執，延伸至互相拿刀傷害。她同情被告由小到大忍受其自私自利及壞脾氣的弟弟，但亦就死者因事件失去生命而感到難過。而考慮到被告本在審前，承認誤殺罪但不獲控方接納，判他監禁7年半。

求情指其被告深感後悔

男被告卜水強，現年65歲，被控於2019年9月25日，在旺角快富街某單位內謀殺60歲死者卜偉根。辯方求情時指，被告看到胞弟屍體照片時，立即合眼看不下去及落淚，可見他深感後悔。被告現時一直發惡夢，相信每晚回想起是次意外，對他來說已是懲罰。被告母親失去丈夫及孻仔後，現時需獨自生活，現只求被告早日出獄與她一起過活。

法官李素蘭判刑時指，被告與死者雖然同住，但實際各自各生活。兩兄弟互不交談，死者只會放電費單在枱上，被告便會把一半電費放於枱上，待被告妻子繳交。案發時，單位有4人居住，包括被告、被告妻子、死者、母親。死者不滿被告只交一半電費，認為被告應計人頭，繳交3人份的電費，被告亦不滿死者視母親如無物，住在母親家也不願為母親支付電費。