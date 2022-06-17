為早產兒頻出醫院致失業 慈父放下包袱：可全心照顧

早產嬰往往因器官未完全發展成熟，成長初期面對不同挑戰。在母體24周出生的林朗森在半歲前均須留居醫院，期間經歷三闖鬼門關，醫生甚至曾指可能「過唔到今晚」。父親林漢堃因經常突然請假陪伴在院的兒子遭公司解僱，面對擔心兒子健康、家庭經濟陷困境，部分人選擇逃避甚至離開親人，但林漢堃沒有因失業不開心，反覺無工一身輕，因可全心全意照顧兒子。十年過去，愛子身體發展漸漸追上一般兒童步伐，適逢周日父親節，林漢堃最大的願望是一家人健康走下去。

現時10歲的林朗森是在母體24周便出生的早產嬰，出世時僅1.7磅，大大低於平均7磅水平。林漢堃形容，朗森剛出生時身體「好似透明咁」，可隱約看見小心臟跳動。朗森出生後須入住新生兒深切治療部(INCU)，父母亦在忐忑中度過，他出生一周就因肺部生長時缺乏羊水的壓力保護有爆肺危險，曾每分鐘只有10下心跳，數星期後又因肺部出現氣泡無法呼吸，醫生更暗示「或過唔到今晚」，幸好兩次皆安然度過。

離開INCU又發現視網膜脫落

朗森情況穩定離開INCU當日，卻被發現嚴重視網膜脫落，有失明可能，夫婦心情有如過山車，最後仍決定讓兒子接受全身麻醉手術。而在朗森入住INCU期間，從事建築業的林漢堃因經常要突然請假到醫院照顧兒子，終接公司解僱通知；但他憶述當刻反而感到「輕鬆晒」，可以放下工作包袱全心全意照顧兒子。他除每日通宵達旦在病床旁陪伴兒子，更將朗森的成長一點一滴記錄在日記，以文筆紀錄兒子奮鬥過程。

經歷兩次手術，朗森終可轉到普通病房，朗森於約5個月大才正式回家，但肺部功能較差，出院後仍要常備呼吸機。而他每次飲奶均會喘氣、須大力吸氣，如常人跑步後般辛苦，夫婦二人需要花2小時餵飼7安奶維持朗森唯一的營養來源。漢堃指，朗森出院後幾乎「不眠不休」，兩個月無外出。