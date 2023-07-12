為泊車位制訂指標乏彈性　林世雄：或促市民用私家車電單車出行影響交通

本港電單車泊位被指供不應求，立法會議員陳勇就議題向運輸及物流局局長林世雄提質詢，希望為電單車泊位制訂指標，但林世雄書面回覆指出，制訂指標是缺乏彈性，或會促使更多市民使用私家車或電單車出行，影響整體路面交通。

車位需求受家庭收入等影響

林世雄表示，政府運輸政策以公共交通為本，以鐵路為骨幹，提供泊車位是盡量配合車輛的泊車需求，但不鼓勵慣常乘搭公共交通工具的市民轉用私家車或電單車。他指，過去三年，電單車泊車位數目而持續增加，以改善電單車泊位的供應，但香港地少人多，土地資源珍貴，加上泊車位需求受多項因素影響，如家庭收入、房屋類型等，認為要為電單車泊車位制訂單一全港性指標缺乏彈性，亦不足以準確反映個別地區的實際情況。

林世雄指，為私家車或電單車制訂硬性指標，或會被解讀為社會有需要不斷增加泊車位數目，以追趕車輛增長，或促使更多市民使用私家車或電單車出行，影響整體路面交通。