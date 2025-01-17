為12萬任帶貨員抵泰後送至緬甸做詐騙 25歲男不達標被毒打 昨終回港

再多一名早前疑被誘拐到東南亞後遭禁錮的港人獲釋回港。警方透露，該名25歲男子去年10月透過社交平台應聘到做帶貨員，抵達泰國曼谷後，被帶到緬甸山上一個園區，被迫從事網上騙案，日做17小時，因未能達詐騙集團要求的騙款目標，多度遭受毒打及扣起膳食。目前最少仍有11名港人在東南亞詐騙園區，政府指，會盡力協助更多求助港人盡快回港。

保安局專責小組日前透露有12名港人被利誘到東南亞再被逼從事非法工作，當中一人昨回港。警方及入境處昨晚交代案情，指該名25歲男子去年透過社交平台被利誘以12萬元做帶貨員，將一批鑽石由泰國帶往台灣，他在去年10月13日抵達曼谷後，登上汽車再輾轉抵達泰緬邊境。他感可疑已嘗試逃走不果，其後被帶至緬甸山上一個園區，場內有穿軍服持槍人士巡邏。之後他被迫從事網上騙案，日做17小時，但過去3個月，因無法達到園區管理人員要求的騙款目標，多度遭毒打及扣起膳食，目前身體仍有傷痕。

東九龍總區重案組總督察劉浩德稱，警方去年10月13日接獲一名女子報案，指其25歲兒子當日抵達曼谷後被帶往緬甸，並被勒索3萬元美金才可回港。因案件涉及人口販運，警方即聯絡泰國及緬甸警方，並由入境處協助在外香港居民小組向家屬支援。

入境處總入境事務主任(國際協作)蔡宇飛稱，這名男子日前獲釋返回曼谷，但在泰國涉逾期逗留，入境處即聯繫中國駐泰國使領館和泰國警方等提供協助，求助人昨完成有關逾期逗留手續，昨返抵香港。

目前仍有11名港人被禁錮在東南亞，警方有組織罪案及三合會調查科署理高級警司張霆鋒稱，仍能聯絡部分人，但不便透露詳情。就有指昨日回港男子的家屬支付贖金，他強調個案情況不一，繳交贖金並非唯一拯救的方法，強調警方行動仍然進行，但細節不便透露；提醒市民要對境外高薪、無需專業技能的工作提高警惕。案中受害人被囚禁過程中，身心都受折磨，要引以為鑑。