烈酒設雙層稅制 部分減至10% 酒業︰未能受惠 議員指要配合醫療教育

政府為酒精度逾30%的烈酒設雙層稅制，新稅制下，進口價200元以下稅率維持100%，200元以上的烈酒，200元以上部分稅率由100%減至10%。假設一支進口價300元烈酒，200元以下部分維持100%稅率，餘下的100元稅率減至10%(即10元)；換言之，新稅率下的稅項為210元，較原來的300元減少逾三成。政府晚上補充，新稅率只適用不多於1公升的烈酒。如使用容量更大的容器，應繳稅款將會按「每升價值」計。

烈酒稅議題在社會存不少討論，特首李家超昨宣布，下降進口價200元以上烈酒部分稅率。李家超稱，安排為促進烈酒貿易，帶動物流和儲庫、旅遊和高端餐飲消費等高增值產業發展，政府參考取消紅酒稅帶動紅酒貿易的成功經驗，而減少烈酒稅。

八成半烈酒不受影響

消息指，政府自2008年減免葡萄酒稅後，市民飲用量只升三成多，但銷貨值卻升375%，反映減稅有高增值經濟效果。消息續稱，政府料市面八成半烈酒進口價為200元以下，不會因措施而增加收入，庫房更會因調整而減少2億元稅收；強調當局推動貿易須同時平衡公眾健康和庫房收益。

上市集團珍酒李渡集團執行董事及國際營運總監吳光曙稱，當前的減幅和條件初步令人滿意，烈酒的進口成本將顯著下降，有利不同國家的烈酒產品選擇香港作為其展示平台。他又指，保持200元及以下烈酒的稅率不變，能提供一個基本的酒類消費門檻，同時亦能為庫房提供一定收入；有利於拓展集團在港乃至海外市場。