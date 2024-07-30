烏外長促防俄利用香港避制裁 崔建春︰特區政府履行國際法

崔建春在公署出席記者會時表示，如果能在一個地區裏成為組織的一員，對貿易、投資、人員流動和信息流動都非常重要。至於具體加入RCEP的時間，他說「答不上來」，強調正在努力，希望有些國家要看長遠、不要看眼前，有的事情可能一時做不到，但要從長遠角度考慮問題，以支持香港加入RCEP。 他期望在自己這一任內，與特區政府一起解決這個問題，希望越快加入越好，公署亦加倍努力，相信有助本港下一步由治及興，以及擔當超級聯繫人和超級增值人。

外交部駐港公署特派員崔建春表示，特區政府和老百姓都很關心「區域全面經濟夥伴關係協定」RCEP，特首李家超正在東盟訪問，其中一個非常重要議題就是如何取得東盟國家支持香港加入RCEP。

談到中美關係，崔建春指，哪一方都希望中美關係朝健康方向發展，兩國發生不想要的衝突，對人類都是災難，儘管大家在一些地方不理解，但都要尋求和平對話，自己作為特派員，不管兩國首都如何交流溝通，但在香港要努力與美國各界搞好關係才有利益。

對於烏克蘭外長早前訪港時，呼籲特區政府防止俄羅斯和企業利用香港，規避因入侵烏克蘭而遭受的制裁措施，崔建春表示，不能代表香港特區政府回應，但特區政府履行國際法和國際規範，當局和港人支持和平對話，盡快及盡可能停火，以減少人員傷亡。