烏溪沙流浪牛遭麻醉帶走　義工批無理「並非在漁護署不批准地方」

烏溪沙一隻流浪牛遭漁護署人員射麻醉藥捉走，有牛牛組織指該隻牛當時並非出現在漁護署不批准的地方，批評署方無理捉牛，亂用麻醉藥。
漁護署捉牛被批亂用麻醉藥
周二（11日）下午4時許，據悉一隻叫「羅蘭姐」的流浪牛走至烏溪沙帝琴灣對開年華路時，被漁護署人員用麻醉槍捕捉。西沙路牛牛守護隊負責人吳小姐等人聞訊趕至，一度與漁護署人員僵持，並報警求助。現場有大批警員、漁護署人員及牛牛組織等人，有人高呼：「羅蘭姐畀人帶走咗喇，不合法地被捕！濫權呀！流浪牛冇傷冇痛冇病，唔知犯咗咩事竟然咁樣畀人捉走！亂咁用麻醉藥呀！」據了解，被捉的黃牛「羅蘭姐」倒地後，最終由漁護署人員抬上車運走。約兩小時後，於傍晚6時許眾人才散去。
組織：牛牛並非在漁護署不批准的地方
該隻被捉走的母牛「羅蘭姐」年逾10歲，與另外4隻流浪牛並稱「五福」，經常於西沙路十四鄉一帶出沒。西沙路牛牛守護隊負責人吳小姐稱，過去兩年一直與漁護署溝通，由於署方不批准牛隻前往烏溪沙一帶，故其組織、另一動物組織「十四鄉牛牛」、輋下村姓李村長等，均會不定時「趕牛」，以防牠們走至漁護署不批准的地方。吳小姐稱，「羅蘭姐」當時並非出現在漁護署不批准的地方，批評署方無理捉牛。現時漁護署正與輋下村李村長商討如何處理「羅蘭姐」。
漁護署稱接投訴指牛牛離開十四鄉
漁護署回覆傳媒時表示，近日接獲投訴，指有流浪牛經常離開十四鄉，進入烏溪沙市區，其中部分牛隻更曾走至馬鞍山公園和附近一屋苑，甚至走上馬路，影響道路使用者及牛隻本身的安全。署方遂派員到有關地點視察，周二（11日）下午，於馬鞍山年華路發現一頭成年雌性黃牛，牠當時正走向烏溪沙，可能對當區造成滋擾。故此，署方人員按當時現場情況，在獸醫的協助下，以合適的方法捕捉該黃牛，並帶往署方轄下行動中心。現時該黃牛情況良好，抵達中心後亦能自行進食。
根據《動物羈留所條例》（第168章），凡任何動物被發現在無人管束下自由走動，而任何人員認為相關動物看似迷途或正造成損害，人員可捕捉相關動物，並將其羈留在任何方便的地方。