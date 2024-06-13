烏溪沙流浪牛遭麻醉帶走　義工批無理「並非在漁護署不批准地方」

烏溪沙一隻流浪牛遭漁護署人員射麻醉藥捉走，有牛牛組織指該隻牛當時並非出現在漁護署不批准的地方，批評署方無理捉牛，亂用麻醉藥。

漁護署捉牛被批亂用麻醉藥

周二（11日）下午4時許，據悉一隻叫「羅蘭姐」的流浪牛走至烏溪沙帝琴灣對開年華路時，被漁護署人員用麻醉槍捕捉。西沙路牛牛守護隊負責人吳小姐等人聞訊趕至，一度與漁護署人員僵持，並報警求助。現場有大批警員、漁護署人員及牛牛組織等人，有人高呼：「羅蘭姐畀人帶走咗喇，不合法地被捕！濫權呀！流浪牛冇傷冇痛冇病，唔知犯咗咩事竟然咁樣畀人捉走！亂咁用麻醉藥呀！」據了解，被捉的黃牛「羅蘭姐」倒地後，最終由漁護署人員抬上車運走。約兩小時後，於傍晚6時許眾人才散去。