無人施援 涉案通緝犯其後被捕 港女台北車站大堂遭性侵逾10分鐘

案發時現場有不少人，但無人施援。(互聯網)

事發於當日下午4時許，因正值連假期，車站內有大量旅客，一名女子疑因喝醉倒在車站大堂，隨後遭44歲疑犯邱姓男子拖到牆角邊性侵，過程超過10分鐘，惟附近並無鐵路警察巡邏，而現場位置有不少露宿者聚集，亦有民眾路過，但無人施援。

台灣台北車站發生光天化日公然性侵女遊客事件。受害人是一名香港女遊客，上周四(9日)在台北車站內遭性侵。據報案發時女事主疑似醉酒，而涉案者是一名通緝犯。負責管理台北車站的台鐵發聲明對事件表示遺憾，強調正全力配合警方調查。

目擊者起初以為疑犯想扶女事主

一名外籍遊客發現並報警，警方接報後趕至現場並逮捕疑犯，並揭發其為通緝犯。據台媒報道，目擊案件並拍下過程的馬來西亞籍大學生表示，當時在車站二樓等朋友，起初以為涉案男子想扶女事主，但「扶的動作有點詭異」；之後見他出手拖走事主到牆邊性侵，於是錄影蒐證，並請同行的台灣朋友報警。

當鐵路警察抵達現場時，邱男早已逃跑，當地警方經查閱閉路電視畫面將其逮捕歸案，並查出其通緝犯身份，有盜竊前科，去年被判入獄6個月，雖可以繳納罰款代替，但因其未有理會而遭通緝，今次落網後已即時入獄；而受害人則酒醒後才知遭性侵，已送院驗傷並提告。