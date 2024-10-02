無人機又「失場」人潮擠爆維港兩岸賞國慶煙花 商戶推食買玩優惠旺人流

昨日是國慶75周年，既是港人的假期，亦是內地黃金周假期首日，不少旅客趁十一國慶假期來港旅遊。本港主要慶祝活動「國慶煙花匯演」，今年首次加入無人機表演，但因「電離層閃爍」現象而臨時取消；逾33萬到戶外觀賞匯演的市民及旅客則擠滿維港兩岸。另外，不少商場及商戶亦趁假期及黃金周推出食、買、玩優惠，冀吸客又吸金。入境處預計內地黃金周假期間，約1,003萬人次經各管制站進出香港。有飲食業界表示，市面整體氣氛很好，希望可持續。



國慶煙花匯演昨晚9時在維多利亞港上空上演，原本加入約5分鐘的無人機環節「暖場」，機群會在空中排成「75」及熊貓等圖案。然而，在昨晚正式開始前約10分鐘，康樂及文化事務署宣布，因維港上空出現「電離層閃爍」現象，令無人機無法接收到良好的衛星定位訊號而須取消表演，是繼前日(30日) 西九無人機表演後，連續兩晚因氣象因素致無人機表演「失場」。 至於主題為「盛世煙花耀中華」的煙花匯演歷時約23分鐘，由3艘躉船及6艘小浮船發放31,888枚煙花。尖沙咀海旁下午開始已有市民和旅客提早霸位，港鐵部分出口要關閉，附近街道實施人流管制，晚上現場氣氛熱鬧，維港兩岸海濱都站滿觀賞匯演的人潮，當局表示超過33萬名市民和遊客在維港兩岸觀賞匯演。 專程為煙花來港一日遊 來自深圳的區小姐與兩位朋友在昨下午1時便抵達星光大道，自備凳仔於海旁等待煙花舉行。她表示，是專程為煙花而來港，「近近的看(煙花)好美麗、壯觀」，而無人機就很合適打卡。然而，她提到國慶黃金周假期有7日，但自己看完煙花就會回到內地，亦不會在港晚膳，「我住在深圳很近，所以看完就走」。至於無人機表演連續兩晚取消，有市民表示自己之前一晚已「看不到演出」，昨晚再次「甩轆」令他感非常失望，希望主辦方能解決技術問題。



市民旅客同享免費交通 戲票半價 國慶日本港各界推出多項優惠，盼吸引市民和旅客消費；超過3,600間食肆，參與飲食及酒店業界推出的國慶折扣優惠活動，較上年增加約1,800間。飲食界立法會議員張宇人表示，自己昨午到一間有提供優惠的食肆午膳，發現很多間提供優惠的食肆都有輪候的人龍；但他認為業界推出優惠並不只看生意額，而是希望趁國慶，令市民感受到喜悅，共同慶祝，希望良好的氣氛能持續下去。 交通工具亦有國慶優惠，電車在國慶日免費，天星小輪橫渡維港更是一連三天都不用付款。另外，全港戲院則有半價優惠，市民黃先生正是因為半價優惠而到戲院。黃先生表示，雖然正上映的電影並不太合自己的口味，但半價睇戲仍是非常吸引，讓他在假日外出並在外用膳，黃先生料在國慶日消費逾300元，又表示，國慶有不同商戶推出優惠，可令市面氣氛變好，「條街係多人咗」，相信有助刺激消費。 沙田馬場亦舉行國慶賽馬日，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席，吸引接近2萬5千人入場，包括超過5,200名內地旅客，現場氣氛熾熱。投注額則接近15.7億港元，比去年同賽日上升7.5%。