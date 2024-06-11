無人機騷 賽龍舟 帶旺端午節 美食街檔主嘆「旺丁唔旺財」

端午節3日長假期結束，維港昨晚上演端午節主題無人機表演，灣仔海旁大批市民和旅客到場欣賞；多區昨日舉辦傳統的龍舟競賽，亦吸引不少遊客。旅發局亦於尖沙咀舉辦美食街活動，設有售賣特色小食的攤檔，力谷盛事經濟。不過，有攤檔店員坦言雖有人流但消費力弱，「旺丁唔旺財」；有選擇在香港過夜兩晚的深圳遊客稱旅程預計會花費1萬元，亦有即日來回旅客預算每人花約700元，包括近400元的高鐵車票。
適逢昨日同樣是內地最後一日端午節連假，不少內地旅客昨把握機會即日來回「快閃」香港，包括在深圳工作的孫先生和尹小姐。他們首站先品嘗香港特色凍檸茶及購物，又提到本港電子產品和化妝品較內地便宜，專誠到港買相機。廣州遊客呂小姐偕家人早上抵港後，隨即到尖沙咀星光大道打卡，隨後再轉到銅鑼灣購物，她預算今次行程每人花費約700元人民幣，包括接近400元的高鐵車票。
旅發局昨晚在灣仔海濱對開海面，舉行長10分鐘的端午節慶無人機表演，由1,000架無人機在維港上空呈現粽子、龍舟競渡和飛龍等圖案，特首李家超、夫人林麗嬋和文化體育及旅遊局長楊潤雄、旅發局主席彭耀佳等，昨亦有到灣仔捧場。市民梁小姐表示，上月《多啦A夢》主題的無人機匯演十分精彩，在得悉有表演後昨早赴赤柱看龍舟競賽後轉到灣仔欣賞，當中最期待粽的圖案。深圳遊客陳先生就表示從朋友得知表演，又稱今次留港3日，預算消費1萬元。楊潤雄指，留意到現場觀眾反應非常正面，當局會繼續吸取經驗和改善，未來數月的表演計劃則會適時公布。
旅發局上周六起在星光大道舉辦「嚐味當夏美食街」活動，有10檔售賣本地特色食物的攤檔，以及設置LINE FRIENDS打卡點。售賣特色咖啡和小食攤檔的負責人受訪時坦言，星光大道作為旅遊景點雖有一定人流，但購買力比較弱，認為活動「旺丁唔旺財」，又指遊客消費佔至今營業額近七成。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦稱，過去兩日訪港內地旅客不算很多，整體餐飲生意額料較去年減少三成，但不肯定北上消費熱潮是否稍為減卻。他又說，下周日的父親節訂枱情況比去年差，預計當日生意額會跌一成至一成半。
芭比扒龍舟奪獎
端午節前夕經歷一場暴雨後，正日總算天公造美。在赤柱正灘舉行的國際龍舟錦標賽，今年有逾190隊龍舟隊伍、共約3,800人參賽，中午前接近攝氏32度的高溫都無阻一眾龍舟健兒的激情和到場捧場市民、遊客的熱情；吸引不少隊伍盛裝打扮和穿上奇裝異服的最佳服飾裝，今年就由電影《Barbie芭比》的主角芭比奪得。
被譽為本地歷史最悠久的香港仔避風塘，昨亦有66支隊伍參加29場龍舟賽事，較其他地區狹窄的賽道旁邊，泊有不少掛起應節裝飾的漁船，船上漁民也會與海濱公園的市民隔岸同時打氣，氣氛同樣高漲。楊潤雄日間在西貢區龍舟競賽嘉年華致辭指，政府會加強在內地和海外宣傳本港龍舟競賽文化，使端午節成為遊客來港參與的節慶之一。2011年列入第三批國家級非物質文化遺產名錄的大澳端午龍舟遊涌昨亦有舉行，當區3個傳統漁業行會請出神像後，登上龍舟在大澳水道巡遊，為居民祈福。