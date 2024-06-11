無人機騷 賽龍舟 帶旺端午節 美食街檔主嘆「旺丁唔旺財」

端午節3日長假期結束，維港昨晚上演端午節主題無人機表演，灣仔海旁大批市民和旅客到場欣賞；多區昨日舉辦傳統的龍舟競賽，亦吸引不少遊客。旅發局亦於尖沙咀舉辦美食街活動，設有售賣特色小食的攤檔，力谷盛事經濟。不過，有攤檔店員坦言雖有人流但消費力弱，「旺丁唔旺財」；有選擇在香港過夜兩晚的深圳遊客稱旅程預計會花費1萬元，亦有即日來回旅客預算每人花約700元，包括近400元的高鐵車票。

適逢昨日同樣是內地最後一日端午節連假，不少內地旅客昨把握機會即日來回「快閃」香港，包括在深圳工作的孫先生和尹小姐。他們首站先品嘗香港特色凍檸茶及購物，又提到本港電子產品和化妝品較內地便宜，專誠到港買相機。廣州遊客呂小姐偕家人早上抵港後，隨即到尖沙咀星光大道打卡，隨後再轉到銅鑼灣購物，她預算今次行程每人花費約700元人民幣，包括接近400元的高鐵車票。 旅發局昨晚在灣仔海濱對開海面，舉行長10分鐘的端午節慶無人機表演，由1,000架無人機在維港上空呈現粽子、龍舟競渡和飛龍等圖案，特首李家超、夫人林麗嬋和文化體育及旅遊局長楊潤雄、旅發局主席彭耀佳等，昨亦有到灣仔捧場。市民梁小姐表示，上月《多啦A夢》主題的無人機匯演十分精彩，在得悉有表演後昨早赴赤柱看龍舟競賽後轉到灣仔欣賞，當中最期待粽的圖案。深圳遊客陳先生就表示從朋友得知表演，又稱今次留港3日，預算消費1萬元。楊潤雄指，留意到現場觀眾反應非常正面，當局會繼續吸取經驗和改善，未來數月的表演計劃則會適時公布。

旅發局上周六起在星光大道舉辦「嚐味當夏美食街」活動，有10檔售賣本地特色食物的攤檔，以及設置LINE FRIENDS打卡點。售賣特色咖啡和小食攤檔的負責人受訪時坦言，星光大道作為旅遊景點雖有一定人流，但購買力比較弱，認為活動「旺丁唔旺財」，又指遊客消費佔至今營業額近七成。香港餐飲聯業協會會長黃家和亦稱，過去兩日訪港內地旅客不算很多，整體餐飲生意額料較去年減少三成，但不肯定北上消費熱潮是否稍為減卻。他又說，下周日的父親節訂枱情況比去年差，預計當日生意額會跌一成至一成半。