無人駕駛小巴月底錦綉花園試載客　車身設15鏡頭用AI分析路面情況

無人駕駛小巴在載人測試進行前，已多次測試和調校。(《政府新聞網》圖片)

元朗錦綉花園月底將有兩輛無人駕駛小巴進行載人測試，接載居民穿梭屋苑內2.5公里路程，為期約7個月。兩輛小巴規格相信，其中一輛可接載12人，另一輛則因配備輪椅座而只有8個座位。

無人駕駛小巴以人工智能(AI)系統取代司機駕駛，行車期間四邊車身共15個雷達和識別鏡頭會收集四周環境的即時數據，配合自建高清電子地圖和圖像處理技術，AI系統能準確分析路面情況，精準定位。《政府新聞網》報道指，自動車亦會利用5G技術，透過智慧燈柱在雲端即時監控車輛所有狀況。

生產力促進局轄下汽車科技研發中心行政總裁張梓昌稱，本港道路環境非常複雜，錦綉花園的情況亦相近，但好處是路面較闊，車流量也相對較少，因此選擇在該處測試，又稱早在6、7個月前已反覆測試和仔細調較，讓測試順利進行。

運輸署：代替人類操作須多重測試

運輸署在無人駕駛小巴開始載人測試前，已詳細審視中心提交的資料和文件，以判斷車輛是否適合在有關路段測試，測試期間的路線、最高車速和後備駕駛員的資格，同樣受運輸署監管。運輸署總機電工程師(巴士安全)林詩薇指，自動駕駛系統是代替人類操作車輛，因此要進行多重測試，確保系統表現如同人類，在路面上安全行駛。