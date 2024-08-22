無人駕駛小巴8.26起錦綉花園載居民　AI判斷碰撞距離煞車(多圖)

無人駕駛汽車即將在港進行載人測試。兩輛自動駕駛小巴下周一起，將在元朗錦綉花園內循環行駛一條特設、長約2.5公里的路線，接載屋苑居民。路線初期暫定周一至五早上9時至傍晚6時每小時一班，乘客須持有已登記屋苑邨巴票價優惠的八達通，並要在乘車前完成登記，以取得登車時驗證的通行碼。 偵測到太接近物件會急煞 兩輛小巴規格相同、同屬低地台設計，其中一輛可載12人，另一輛因配備輪椅座而減至8個座位。兩車均裝有重量感應器偵測座位佔用情況，車身共有15個傳感器，包括多線激光雷達、紅綠燈識別相機、識別與監控彩色相機等。小巴同時能夠偵測周圍車輛、行人、單車和其他障礙物，可在適當時候作出適當反應避免碰撞。

《am730》記者試坐無人駕駛穿梭小巴，車廂聲浪與一般電動車無異，當路面暢順時行車會比較穩定，遇到汽車從後方爬頭時會稍為減速，惟當感應到行人或汽車太接近便會急煞甚至煞停。中心解釋，小巴的雷達會偵測車速以判斷碰上對方的時間，從而決定停車與否，「兩秒距離」是參考準則之一。生產力促進局轄下的汽車科技研發中心行政總裁張梓昌稱，對自動駕駛而言停車是最安全的決定，「(AI)唔識行不如唔好行，唔好估。」 錦綉花園目前有約1.5萬至2萬名居民，被問到項目會否接受公眾試搭，負責管理屋苑的俊豪集團總經理及財務總監區家信指，若開放予太多人進入屋苑範圍將難以控制，特別是班次和座位有限，因此有必要要求居民乘車前登記，以確認居民身份。他又稱，無人駕駛是一種新嘗試，相信很多居民都有興趣體驗。

安全駕駛員「坐陣」照顧乘客 系統屬無人駕駛技術第四級別「高度自動駕駛」，因此即使毋須人手駕駛，車上都要有一名安全駕駛員「坐陣」，他們亦會負責關門和照顧乘客需要，包括協助輪椅乘客登車，緊急情況下只要郁動軚盤或踩油門便可即時介入。 項目經過兩年籌備，獲智慧交通基金資助約1,900萬元開發。張梓昌表示，部分研發和測試都在內地進行，不過內地主力進行左軚測試，所以要花時間尋找一個較大的場地改裝成右軚環境，同時要把香港的交通標誌和交通燈等運往當地測試。他又稱，黃色暴雨警告下小巴仍可自動駕駛，若天氣惡劣會以毫米波雷達代替光學雷達，最後亦有安全駕駛員把關，「最重要嘅感應器就係人。」

冠忠巴士暫時安排兩名安全駕駛員負責此項目，包括駕齡逾40年的堅哥，他直言擔任安全駕駛員「當然難過自己揸」，解釋過程需要專注，例如預判行人動態，「有啲路人過馬路突然行出嚟就危險」，若自動駕駛表現未如理想亦要及時干預。他同意錦綉花園路面情況適合作測試，並稱無人駕駛挑戰之一是周邊道路使用者不適應，「大家知道(系統)特色之後會禮讓啲。」