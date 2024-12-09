無國界醫生吳少彬 以急症及麻醉雙專業 盡力救助生命

「救還是不救？」這是一個來自醫者的發問——從醫超過二十載、擁有急症科及麻醉科專科資格的吳少彬醫生（Ben）在參與無國界醫生的國際救援時，面對當地貧乏的資源、病危的脆弱人群、極度基本的醫療設施，他往往陷入醫者的兩難。他解釋說：「在海外進行醫療人道救援工作，醫護人員要想盡方法克服資源等挑戰，就算成功為病人施了手術，亦有可能只是延長他壽命一段極短時間。」思考過後，Ben依然選擇盡力拯救生命，為病人帶來一個改變生命軌跡的機會。 回顧學生時代，Ben報讀醫學院時尚未有參與國際救援的念頭，笑説當年只想畢業後有一份穩定的職業，然後結婚生子：「因爲傳統社會認為醫生穩定、『有錢途』，亦可服務社會，所以選擇入讀中大醫學院。」 Ben對國際救援的興趣萌芽於一次海外交流：當時香港流行日本文化，他亦報讀了夜間日文課程，然而仍覺不足，所以申請了中大的交流計劃，到日本就讀了一年日本文化研究。有趣的是，老師並非全然是日本人，Ben説：「當時教我日本史的是一位美國人，我們上課時就在戶外一邊吃雪糕，一邊聽課；教授日本傳統音樂的卻是一位澳洲老師。」 一年的交流經驗，讓Ben的眼界大開，他説：「我們的人生可以有很多的選擇，可以根據自己的喜好，去走一條未必與他人類似的道路。就這樣，我從日本回來之後，便『膽粗粗』地首次報名參加無國界醫生的救援工作。」

日本交流埋下種子 「膽粗粗」參與國際救援 Ben的首次無國界醫生救援工作，啟航於非洲國家埃塞俄比亞。他被派往參與一個主要醫治結核病的項目，但因他是該區唯一的醫生，亦需要醫治包括難產孕婦等其他病人。在2011年，Ben接下第二次無國界醫生的救援工作，前往斯里蘭卡帶領十多名資歷較淺的醫生運作一所急症室。 在斯里蘭卡，Ben工作的醫院面積頗大，但沒有設置手術室，更會經常斷電，不能為病人進行全身麻醉。他至今仍難忘一次驚險的搶救過程：「有一位小朋友誤服農藥，導致呼吸困難、需要插喉，但該醫院沒有深切治療部及兒科。那一晚，我們用人手按壓PVC簡易復甦器，用了將近3小時才把病人送往較大的地區醫院接受治療。」 從斯里蘭卡回港後，Ben希望進一步貢獻國際救援工作。兩次海外救援經驗令他了解到外科範疇在前線需要龐大，麻醉科醫生更十分難求，於是除了原本的急症科專科資格外，他毅然進修，花了6年時間、在2018年考獲麻醉科專科資格，在手術室內繼續醫治病人。

考獲麻醉科專業資格 雙專業醫治病人 今年6月，Ben首次以麻醉科醫生的身分參與無國界醫生的救援工作，他被派往非洲國家南蘇丹北部城市烏韋勒（Aweil），在區內唯一的婦科及兒科醫院工作。病人衆多，醫護團隊每天需進行超過二十個手術，而Ben是院內唯一合資格的麻醉科醫生。 由於當地人常以燃燒木柴或碳來煮食，小孩走動時容易不慎碰到，導致大面積燒傷，是故該醫院超過一半的手術與燒傷有關。Ben解釋説，為燒傷傷者清除壞死組織及護理傷口時，病人往往會感到劇痛、需要麻醉。加上其他處理創傷等突發的緊急手術，Ben的工作繁重，在今年7月份幾乎是「on call 24/7」，整月處理了328個手術。

其中一名病人的經歷更讓Ben陷入沉思：一名因飢餓而誤服通渠水的4歲男孩前來求醫，他的喉嚨和食道被灼傷，存活只能靠進行手術。Ben表示：「食道重建於香港也是困難的大手術，於南蘇丹更是做不了。但看著小朋友因不能飲水和進食而日漸瘦弱，商議一輪後，我們在小朋友的胃部開了造口，插喉將營養液經造口輸送到體內。」 根據聯合國數據，南蘇丹超過 700 萬人面對糧食供應不穩，即使在正常情況下，孩子獲得足夠食物亦不容易，何況是依靠造口進食、須特別照料的小孩？Ben慨嘆：「這令我反思一個問題——究竟我們讓這位男孩續命，對他孰好孰壞？我們令他至少多生存幾個月或幾年，但這段時間他會一直痛苦。雖然他現在活下來，但最後也很大機會活活餓死。」

鼓勵更多醫護參與國際救援 確信能為病人帶來改變的契機 盡人事，聽天命——Ben說堅持在手術室工作，只因他仍然相信，能夠透過手術改寫部分孩子的命運，他亦鼓勵其他醫護同袍參與國際救援工作，為有需要的人提供醫療援助。 無國界醫生在現為南蘇丹（獨立前是蘇丹南部）的地區已工作了逾40年，多年來一直向當地人提供醫療護理。2023年，組織在南蘇丹診治了近88萬名病人，施行逾1萬宗手術，並接生了逾1.4萬個嬰兒。 無國界醫生簡介： 無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織，致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

（資料由無國界醫生提供）