無家者居無定所易失聯絡 乏復康跟進難求診精神科

社區組織協會早前研究發現有近四成無家者受情緒不穩困擾，當中近三成半至四成半沒有接受精神科治療。組織今(19日)發布跟進報告《無家者精神健康需要研究》，指無家者求診精神科專科時遇上多項困難，包括難負擔交通費、輪候專科時間長、社區支援服務不足等，倡議無家者外展隊加入精神科醫生，為有需要人士即時作評估及轉介。

社協於去年11月底至今年1月底，訪問從外展過程中接觸到的13名須接受精神科專科覆診的無家者，發現有人首次預約精神科要排期兩年，經「求情」後才提早一年；等候期間情緒問題持續，更企圖自毁，獲送院後被強制送入精神科醫院，才提早接受治療。社協總幹事吳衛東強調這是不幸的辦法，足以反映等候時間之久對患者的痛苦。他續說，無家者覆診精神科專科困難重重，包括未能負擔交通費用和遺失或被偷去殘疾人士八達通。

無家者病識低 或影響復康進度

社協又指，無家者病識低，出現問題包括不會定時服藥(6人)、過去一年內自行停藥或改變服用劑量(7人)；只有5人曾有社康護士或醫務社工跟進，但現時僅1人仍被定期跟進。吳衛東推測，主因是無家者居無定所、遺失電話或使用「太空卡」，令社康護士無法聯絡而結束個案，情況或影響復康進度。

受訪無家者阿鄭自小有幻聽和狂燥病徵，十多年前曾因打交被捕入獄。阿鄭憶述，八年前開始露宿而病徵更加劇，「全日也會聽到聲音叫我去死」，令他身心疲累。他又曾因另一位露宿者發出聲音，令他感煩躁，更手持硬物襲擊對方，因而被送入醫院的精神科。經藥物治療後，他有感情況改善，惟他與醫生相處不愉快，於3年前起未有再覆診。現時亦擔心自己仍會衝動打人，他已約見政府門診，期望盡快獲轉介至精神科。