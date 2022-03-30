無家者控政府丟家當僅賠一百元　狄志遠批「笑話」促道歉

多名無家者控政府2019年執勤期間丟掉家當，官司糾纏2年，昨日獲判勝訴，惟小額錢債審裁處審裁官以無家者的物品欠缺單據等佐證為由，下令康文署向每人象徵性賠償100元，事件惹來關注。社福界立法會議員狄志遠向傳媒表示是「笑話」，認為政府應該向當事人道歉。

狄志遠稱，既然法庭裁決部門執法不恰當，證明有關部門做錯事，應該向當事人道歉，又認為當局不要再上訴，一來浪費公帑，二來不要與弱勢社群糾纏。

至於協助無家者的香港社區組織協會幹事吳衛東指，目前沒有維護無家者的權益，而露宿者人口增長由2014年的780人，到去年1,562人，導致服務的增長追不上無家者人口，他希望有政府專責部門負責無家者服務，可以保障到他們的權益，以免好像今次有損失。

康文署：會與律政司研判詞

特首林鄭月娥今早被問及會否就事件向無家者道歉及作額外賠償，僅指事件屬康文署的工作，應由署方回應。但她稱，留意到有組織指港府無人關心無家者，亦不知道哪個部門負責。她指，負責部門「一定是」社會福利署，而支援無家者亦是她任職社署署長時的重要工作之一。她表示，會要求相關部門繼續履行她當時對無家者的關注，繼續做好支援無家者的服務。

康文署回覆查詢指，署方歡迎所有市民使用遊樂場地，惟使用者必須遵守《遊樂場地規例》及不妨礙場地內其他使用人士。一般而言，如發現有公園使用者將個人物品擺放在公園通道造成阻塞，為免對其他公園使用者造成妨礙或滋擾，署方職員會勸諭有關人士把雜物移走。就小額錢債審裁處昨日判決，康文署稱會與律政司研究判詞及考慮將來處理類似情况的安排。

社署則指，露宿是一個複雜的社會問題，涉及不同政策局及部門的工作範疇，而署方一直透過不同途徑為無家者提供適切的社會福利支援服務，並有就通州街公園一帶無家者情況，與該區服務隊積極跟進，按其個別福利需要及意願提供援助，當中包括住屋及財政上的支援。

事源在2019年的12月，當日防暴警員在深水埗通州街公園進行滅罪行動，驅趕居於公園內的無家者，康文署清潔工懷疑在無事先通知下，清走無家者的家當，案中原有14名受影響的無家者入禀小額錢債審裁處，分別索取2,000元至1.3萬多元不等，惟事發至今先後有4人失聯，另有2人過身，包括一人在本月感染新冠肺炎離世，故餘下8名申索人。