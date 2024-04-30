無意就愛國主義教育立法 陳國基：善意批評屬很愛國

愛國主義教育工作小組昨舉行首次會議，會上提出3個重點，分別是「找出重點、找對方法、找好拍檔」。政務司長陳國基強調，愛國主義不等同不能批評政府，如目的是希望政府及社會進步，而提出善意批評，並非不愛國，反而是很愛國的表現，又稱無意就愛國主義教育立法。

政府成立的愛國主義教育工作小組完成首次會議，身兼憲法和基本法推廣督導委員會主席的陳國基會後稱，會參考國家愛國主義教育法，因應香港實際情況定立目標，令愛國愛港成為核心價值、令市民自覺維護國家主權。