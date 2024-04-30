無意就愛國主義教育立法 陳國基：善意批評屬很愛國

愛國主義教育工作小組昨舉行首次會議，會上提出3個重點，分別是「找出重點、找對方法、找好拍檔」。政務司長陳國基強調，愛國主義不等同不能批評政府，如目的是希望政府及社會進步，而提出善意批評，並非不愛國，反而是很愛國的表現，又稱無意就愛國主義教育立法。
政府成立的愛國主義教育工作小組完成首次會議，身兼憲法和基本法推廣督導委員會主席的陳國基會後稱，會參考國家愛國主義教育法，因應香港實際情況定立目標，令愛國愛港成為核心價值、令市民自覺維護國家主權。
目標令市民情感上自覺愛國
小組會上的討論圍繞3個要點，包括找出重點、找對方法和找好拍檔。陳國基舉例稱在學校要找合適方法提起學生興趣，令愛國主義教育「走遍校園」，又稱愛國主義並非死記硬背，認識是第一步，最終目標是要令市民在情感上由衷認同國家、為國家感自豪，再自覺愛護及維護國家，強調政府不會「硬銷」國家歷史及成就；政府亦會結合官方及民間團體力量推展愛國教育。
組長李慧琼提出9項建議，包括把愛國主義教育貫穿學校教育、鼓勵學生參加活動培養愛國情懷和提升國民身份認同，如早前參觀極地科考破冰船「雪龍2」等。其他建議包括善用博物館資源、籌辦中國人民抗日戰爭勝利紀念日等紀念活動和儀式，以及鼓勵民間舉辦傳統節日，增強對歷史和國家的愛護意識等。
傳媒多如實報道已是協助宣揚
另外，工作小組希望透過大眾傳媒宣傳愛國信息，陳國基強調政府無計劃就愛國主義教育立法，所以沒有相應罰則，又稱傳媒多宣傳並如實報道有關活動，已經是協助宣揚愛國主義。