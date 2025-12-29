無懼戰亂威脅 遠赴加沙戰地醫院 香港紅十字會醫護人員 堅持實踐人道救援

置身戰亂現場，眼前一片頹垣敗瓦，大批受傷的民眾急需救援……這一切並不是戰爭片的情景，而是一班前赴加沙紅十字戰地醫院服務的香港紅十字會醫護義工其親身經歷。加沙地區近年戰事不斷，導致當地醫療系統近乎崩潰，而紅十字戰地醫院則成為區內最主要的醫療設施之一。

六名紅十字會的資深醫護人員早前曾先後隨紅十字國際委員會(ICRC)前赴加沙的紅十字戰地醫院，與來自不同國家和地區的醫護人員，一同參與戰地醫療工作，雖然面對當地的不穩定形勢及持續不斷的戰火，但他們仍肩負起人道救援的責任，救治傷者和病患，為當地民眾帶來希望。其中四位醫護人員早前於香港紅十字會舉辦的分享會中，分享他們在當地的親身經歷： 難忍小朋友受戰火波及 決意繼續付出幫助救人

資深護士梁偉賢

2025年第50屆南丁格爾獎以及2017年香港人道年獎的得獎者，內科和老人科（急性及復康）護士梁偉賢，曾三度遠赴加沙，並將於12月初再次參加當地救援工作，不但見證了當地形勢的變化，更清楚當地居民的需要。「ICRC於當地建立戰的地醫院應該是2024年5月9日才正式開始運作，而我是6月1日去到。」他形容當時的形勢仍相當危急，每日都有飛彈從醫院上空飛越，經常會聽到附近的爆炸聲，而且幾乎每日都會遇到重大傷亡事故。 「試過醫院外約50米處有市集遭坦克炮彈擊中，很短時間內便送來56位傷者。雖然之前我曾去過敘利亞以及海地等武裝衝突地區參與救援工作，但卻未見過如此淒慘的場面，同一時間有多位斷肢或嚴重受創急需治療的傷者，最後憑著經驗和與醫護團隊合作，於短時間內分流處理眾多傷者。」 尊重傷患罹難者 助他們保持尊嚴 梁護士亦於服務中盡力維護傷者尊嚴。當時有一位被炮彈削去頭骨奄奄一息的女士被送到醫院，可是由於缺乏適當醫療設備，醫護人員只能給予她大劑量的止痛藥作紓緩治療。「最後我們只能盡量用繃帶包好她頭部傷處，清理身上血漬和放好她的手腳，並用潔淨的床單蓋好後，才讓她先生和兒子來看她，希望她能有尊嚴地離開。」他指除了成人外，當時市集內亦有多位小朋友被炮彈所傷，雖有初生嬰兒被幸運救回，但同時卻有一位12歲女孩不幸過身。 「我站在兩位小朋友中間，跟自己說我一定要再回來幫助他們，小朋友不應該受戰火波及。」他感覺需要更多有心的專業人員前往加沙提供協助，否則這些傷者更難接受正式的手術、治療和復健。他也坦言由於物資運送的困難，災民情況相當惡劣。 梁護士於12月初會再次前住加沙，並希望透過其專業醫護知識救治更多人。「雖然在當地是7X24候命，隨時需要展開救援消耗不少體力，同時亦要面對流彈誤擊和隨時撤離等關乎自身安全之精神壓力，但相對於當地的傷患和同事，這點付出實在是微不足道。」他續指雖然身心壓力大，但這亦是推動他繼續從事人道救援工作的動力。他建議有心加入人道救援工作的醫護工作者，除了熱誠以外，亦需要接受足夠的訓練，以便遇到突發情況亦懂如何處理。 受震撼畫面感動 決意幫助戰火下的兒童

郭玉麗護士

曾於2003年沙士疫情時走在救援前線，並於2004年起擔任香港紅十字會義務護士，至今已參與包括南亞海嘯、肯亞水災、汶川地震、巴基斯坦水災、西非的依波拉病毒等多項國際救援工作的紓緩治療科護士郭玉麗，分享了她這次到加沙參與救援，與其之前參與過的災區救援之分別。 「我在加沙只停留了約3-4星期，這是我第一次去加沙，亦是首次做戰地醫院的救援工作。我之前去的地方都是受天災影響，這次對我來說真的很震撼，與之前的災區救援有很大分別。」她續指前往加沙前並無任何心理準備，相對其他知道大概情況的醫護人員，她的震撼更為強烈。 「為何我會去加沙，因為我是紓緩科護士，當我在電視看到一位小朋友抱緊在戰火中失去生命的弟弟，不讓救援人員移走遺體的情境時，我深受觸動，十分想去協助這些小朋友。剛好接到紅十字會招募義工的通知，沒有多想便報名參加任務。」本身並非急症室護士的她，從來沒有見過血腥大場面，但到埗後第三天，便在無任何預演和準備下突然通知有緊急救援，她二話不說連制服也沒有更換，便立即從宿舍衝到對面的醫院幫忙。打開醫院門的剎那，真的仿如在戰爭片情景中，不斷有嚴重受創的傷者被送到醫院，而醫護人員則爭分奪秒搶救傷者。 經歷如戰爭片般大場面 更記掛當地戰友消息 眾多傷者除了等待救援外，清醒的傷者亦同時在醫院打探親友的消息。「當日便有一位男士在病床上四處張望試圖尋找家人的下落，最終得知他的家人全部不幸罹難，這些故事於當地每天都發生。作為紓緩科的護士，眼見傷者不是失去摯愛家人，便是身受重創或被炸斷手腳，日後不知怎樣活下去，讓人感覺傷心。」郭護士指這次她從加沙回來後，她經常記掛著當地戰友的情況，甚至當時工作的通訊群組她至今都沒有退出，以便關注著醫院和問候當地的醫護人員，她同時也表示希望能有機會再到加沙服務。 以往去海外救援，她從未擔心過自己的安危，但這次前往加沙卻讓她想到自己亦有機會被炸，不能全身而退返回香港。雖然有一定的風險，但更能反映出人道工作的重大意義。另外，她十分感謝醫院的同事和院長的支持，並為她禱告，讓她能帶著大家的愛到加沙參與人道救援服務。 為人道工作進修增值 救助更多傷患

吳少彬醫生

從事急症室醫生超過10年的吳少彬醫生，於2006年已開始參與人道救援工作，曾深入埃塞俄比亞、斯里蘭卡等戰亂地區，亦曾前往馬達加斯加和南蘇丹等地。他因曾目睹病人因無法麻醉進行手術導致失救，毅然決定再進修，用6年時間考取麻醉科專科資格，並留在醫院麻醉科工作6年鑽研技術。近年他為了能更有彈性可參與海外人道救援工作，而成為私人執業的自由工作者，方便他每年都可預留時間參與最少一次的人道救援工作。 他於2025年3月以麻醉科醫生身份，跟隨紅十字會到加沙進行人道救援工作，相較以往的救援任務，於加沙有超過一半手術的傷者都是與戰火有關，大多是被炸彈和槍擊所傷。醫護人員的活動範圍亦只限於宿舍和醫院，即便如此，仍經常會有流彈飛過。「我們的宿舍雖然有床，但由於床身高度已比沙包高，為安全起見我們只能睡在地上，而床只用作擺放行李。」他續指由於手術室最昂貴的是麻醉機，所以多放於流彈難以波及的「死位」，一但有槍擊事故時即可於麻醉機附近躲避。 吳醫生指於加沙的工作並無固定時間，為救人他們很多時要工作至深夜。如遇上重大傷亡事故時，傷者經急症室同事分流後，會於手術室搶救最危急但生存機會最高的病人，但由於醫院只有兩間手術室，很多時候亦只能排隊搶救。與此同時，由於醫療物資有限，醫生亦要想方設法利用有限的血包和藥物，來盡力搶救最多的傷者，如盡量用區域性麻醉去處理槍傷患者，以節省麻醉藥用量。他又指加沙頗缺乏麻醉科醫生，希望能有更多麻醉科醫生能參與人道救援工作的行列。此外，他亦希望如以巴雙方能實現真正停火後，能有更多如義肢矯形及復康的醫謢人員可前赴當地，協助當地傷者復康以過正常生活。 基層醫療需求大 助設門診部提供基礎醫療

陳志強護士

2024年香港人道年獎的得獎者，早於中學時期已加入香港紅十字會制服團隊的資深急症室護士陳志強護士，多年來除投入參與各類型社會服務，包括社區探訪、大型活動 急救支援等外，亦曾先後前往尼泊爾、孟加拉、地中海等地進行救援工作。他分享指於加沙雖然有不少受戰火波及的傷者，但當地社區亦有不少基層市民因為長期病或流感等而需要合適的治療，故他於加沙除繼續急症室護士的工作外，亦有協助組建門診部並在其中協作。「當地的基層醫療有很大需求，如產前檢查、腹痛、傷風感冒、長期病、覆診洗傷口、派藥等，均需要醫護人手。」陳護士指門診平均每日約有200至300位病人派隊登記，急症則視乎衝突情況而定。由於當地局勢影響，醫療物資相對缺乏，特別是心臟病、糖尿病等長期病藥物更是短缺。 他坦言在香港急症室接收的病人雖亦有因家暴等入院，但大多數均是因難以預料的意外而受傷，但在加沙大部分急症則是因戰爭造成的人為傷害為主，這些傷害本應可以避免，讓人無奈。此外，有不少傷者情況嚴重，送到急症室經檢查後，可能因藥物、器材和人手不足所限，根本難以存活，只能助其穩定傷勢減輕痛苦，最終無奈要放棄治療，所以他希望能有更多醫護人員前往加沙，協助當地的急症及基層治療，讓基層市民日常亦可得合適治療。 除了以上四位分享的醫護人員外，曾前赴加沙參與救援工作的還有前公立醫院資深外科顧問醫生歐耀佳醫生和急症室醫生鄒有銘醫生。其中歐醫生於11月22日已出發第四次前往加沙，繼續人道救援工作，他希望大家繼續關注當地人道危機。鄒醫生則希望醫護人員可繼續堅守使命，為生命找到出路。