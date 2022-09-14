無打針內地客來港 獲臨時疫苗通行證 李家超稱因內地疫情風險全球最低 醫務衛生局：正考慮統一要求

港府本月底將疫苗通行證適用年齡降至5歲，本港市民不打針便幾乎處處「不通行」。惟近日有內地人在社交平台教路，指在沒有接種疫苗、沒有豁免證明下，抵港後可獲發為期180日的「臨時疫苗通行證」及「藍碼」，即能夠自由出入各類場所。行政長官李家超昨回應稱，內地人士到港而毋須接種疫苗，屬實行已久的政策，又解釋內地疫情風險是全世界最低。醫務衛生局則指，正考慮統一獲發「臨時疫苗通行證」的要求，詳情稍後公布。
現時從海外入境香港的人士必須已接種兩劑疫苗，但從內地、澳門及台灣入境的人士不受此限，並可在18間指定郵政局申領「臨時疫苗通行證」，6個月內有效。近日有內地人士在社交平台分享有關做法，引起社會熱議。
行政長官李家超昨出席行政會議前回應事件，指內地人士到港而毋須接種疫苗是實行已久的政策，主要由於內地疫情風險是全世界最低，其風險亦較香港低得多。當局會不斷留意整體疫情發展，檢視實際情況再作考慮；而按目前風險和情況而言，沒有因此產生任何輸入個案。
感染及傳染病醫學會副會長林緯遜指，當局若給時間予旅客接種疫苗，應毋須6個月之久。他預計有關安排未必完全基於醫學考慮，或予人不公的感覺，但相信對本港疫情影響不大。港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，新加坡僅給予30天疫苗接種豁免，認為當局應劃一「臨時疫苗通行證」與「疫苗通行證」的要求，避免未打針的人進入指定處所，增加感染風險，加重醫療系統負擔。
醫務衛生局回覆查詢指，考慮到新冠疫苗已經在內地及香港以外地區廣泛接種，局方正考慮統一在郵政局及入境口岸獲發「臨時疫苗通行證」的要求，詳情稍後公布。
第五波死亡人數高流感高峰期近30倍
李家超會見傳媒時亦指，香港近期確診數字仍然高企，每日維持在8,000至1.1萬宗，導致三成公營醫療服務受影響，強調政府會密切留意中秋節後的疫情走勢。他稱過去數周有20至30宗兒童受感染而變成重症的個案，更有一宗不幸死亡，再次呼籲未接種疫苗的市民不要再猶豫，盡快接種三針，特別是兒童。
他又提到，第五波Omicron疫情造成逾9,000人死亡，是流感高峰期死亡人數的近30倍；而Omicron的死亡率是0.6%，是一般流感的6倍。他強調，新冠病毒並非一般流感，而且染疫後亦會出現有「長新冠」後遺症，如果接種率愈高，社會盡快回復到正常水平的機會亦會愈高。
修改「3+4」隔離 要視乎疫情
另外，本港將於11月舉辦國際金融論壇，新加坡卻擬舉行類似峰會。李家超被問及會否擔心被新加坡「搶客」時指，香港存在競爭優勢，相信會成功舉辦金融論壇。他又指，目前「3+4」隔離安排會否改變，需要視乎疫情走勢和數據。
而深圳近期減少「健康驛站」名額至1,000人，他稱深圳當局有關舉動是為控制當地疫情，而「逆隔離」措施屬長遠、不受疫情變化影響的措施，政務司長正與深圳當局商討，強調「逆隔離」安排須符合內地檢疫標準，相信不會輸出個案到內地。
至於有報道提到專家接獲當局通知，不可以發表與政府不同意見，李家超指政府與專家顧問討論疫情期間，歡迎不同意見，但當有決定後需要明確告知公眾，因此要求專家統一發放訊息，是免令公眾混淆，以為政府不知道想做甚麼。