無染疫七旬婦誤送博覽館　逗留數小時須列密切接觸者

一名無染疫的七旬婦，日前被誤送往接收確診者的新冠治療中心(亞博館)。(資料圖片)

定點救治醫院之一的伊利沙伯醫院，日前有非新型肺炎病人，被誤送接收確診者的亞洲國際博覽館醫管局新冠治療中心，並因而被列作密切接觸者。該院今日(13日)公布，一名居於安老院舍的79歲女病人，上周六(9日)因尿道感染到伊利沙伯醫院急症室求醫，當時其檢測結果呈陰性，她其後獲安排入住內科病房接受治療。

該院發言人表示，病人病情其後轉趨穩定，醫生遂安排她轉到九龍中醫院聯網其他療養醫院，繼續接受治療。不過，病房職員昨日(12日)為病人安排轉院時，誤將她轉到新冠治療中心(亞博館)。病人當晚約7時送抵新冠治療中心(亞博館)，並獲安排入住單人病格，惟伊利沙伯醫院職員約一小時後核對病人資料時，發現轉院安排並不合適，遂即時聯絡新冠治療中心(亞博館)的職員。

即晚獲送回伊利沙伯醫院

涉事病人即日晚上獲安排返回伊利沙伯醫院，繼續接受治療，檢測結果亦為陰性，目前情況穩定。她逗留在新冠治療中心(亞博館)期間沒有進食，在病區內逗留大約一個多小時，期間全程有佩戴口罩。不過，她現要被列作密切接觸者，會密切監察健康狀況。

院方非常關注事件，向受影響病人及家屬致歉，病人聯絡主任會與病人家屬保持密切溝通，提供適切協助。院方並已透過早期事故通報系統，向醫管局總辦事處報告事件，並再次提醒職員遵守病人轉院前的風險評估，在病歷資料加上明確標示，以便區分病人身份。