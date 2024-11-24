無業健全綜援受助人須每周無償工作　孫玉菡：多接觸社會增求職動力

政府明年10月以試驗形式推出「失業受助人士支援計劃」，要求15至59歲的失業健全綜援受助人，每周參與計劃安排的無償工作，直至覓得有薪工作或重返主流教育，為期兩年。勞工及福利局局長孫玉菡表示，計劃可鼓勵健全成年人多接觸社會，令他們有更多動力求職，同時可以貢獻社會。

孫玉菡出席一項活動後表示，現時有約1.6萬名健全成年人領取綜援，當中約6,000人未滿50歲，50至60歲和60至64歲各有約5,000人，認為這個群組的人應該有能力工作，同時不希望他們領取綜援後好像與社會脫節，因此社會福利署今次提出試驗計劃，希望令他們可以跟社會有交接點。

當局認為較可行的方法，是要求這群人做義工或無償的工作。孫玉菡指，這是一定能做到的，社會對此有很大需求、亦有社福團體幫忙，可以安排他們做義工，政府認為這對多方面均有好處，又稱綜援人士除從事有薪工作，再讀書也是值得的事。

勞工處難每宗意外後開記者會交代

另外，孫玉菡稱高度關注前日發生的兩宗致命工業意外，很痛心有兩名工友不幸離世，勞工處已全速進行調查工作，調查主要方向包括兩個地點有否跟足施工程序、指引，同時要再加強宣傳和教育。被問到勞工處會否考慮在每宗工業意外後召開記者會公布調查結果，孫玉菡稱由於要先確認事實和牽涉稍後要起訴的人士，待法庭定罪後再公布會是較合適的程序。