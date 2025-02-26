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2025-02-26 15:27:51

無業婦油尖超市用偽鈔 非洲舊外幣直接打印「港幣500元」

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一名39歲無業女子以500元偽鈔騙取現金找贖。圖示為檢獲偽鈔。

一名39歲無業女子以500元偽鈔騙取現金找贖。圖示為檢獲偽鈔。

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一名39歲無業女子趁人多繁忙時間到油尖區超市購物，以500元偽鈔騙取現金找贖，警方過去一個月內接獲三宗報案，翻查閉路電視及加強巡邏，以涉嫌行使偽鈔將她拘捕，檢獲三張500元面額偽鈔，其中一張以非洲國家真鈔打印港幣500元字眼，顯示偽鈔質素相當粗劣，市民只要細心觀察不難分辨真偽。

油麻地分區特遣隊指揮官督察曾憲鏘講述案情時表示，1月21日至2月23日期間，警方共接獲三宗報案，指有位於油麻地及尖沙咀的商舖，收到來自客人500元港幣懷疑偽鈔。油麻地分區特遣隊人員隨即調查，透過翻查大量閉路電視片段，並加緊區內巡邏，成功鎖定一名39歲姓翁報稱無業的中國籍女子，懷疑她涉及2月23日區內兩宗「行使偽鈔」案件。警方於昨日（25日）採取行動，以「行使偽鈔」罪名拘捕該名女疑犯。案件稍後轉交油尖警區刑事調查第一隊跟進。

騙取商品及現金找贖

油尖警區刑事調查第一隊主管蘇倩怡督察指，警方經調查後發現該名被捕女疑犯，亦涉及1月21日區內另一宗「行使偽鈔」案件，警方以涉嫌「行使偽鈔」罪名再次拘捕該名女疑犯。調查所得三宗案件的犯案手法，均以500元港幣大額偽鈔，到超級市場購買價值低的商品，從而騙取商品及現金找贖。

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一名39歲無業女子以500元偽鈔騙取現金找贖。 一名39歲無業女子以500元偽鈔騙取現金找贖。圖示為檢獲證物。 油尖警區刑事調查第一隊督察蘇倩怡。 警方油麻地分區特遣隊指揮官督察曾憲鏘。 警方油麻地分區特遣隊指揮官督察曾憲鏘及油尖警區刑事調查第一隊督察蘇倩怡。

警方更發現案中涉及的三張500元港幣偽鈔，除兩張以真鈔做藍本，打印出來一模一樣外，更加有一張偽鈔以一張相信是真鈔但價值低的非洲國家舊外幣，直接在上面打印「港幣$500」等字眼而成。被捕女子現正被警方扣押調查，稍後她被暫控有關罪名，明日（27日）於九龍城裁判法院提堂。

警方呼籲，當市民接收或找贖鈔票時，尤其涉及大額的紙幣或來歷不明的貨幣時，要仔細檢查鈔票的防偽特徵。案中涉及的偽鈔質素都比較粗劣，市民可憑肉眼檢查鈔票的防偽特徵包括保安線及水印等去辨別真偽。市民亦可以用手去觸摸鈔票去感受一下鈔票表面是否有凹凸感，並檢查鈔票有無出現甩色情況以辨別真偽。此外，騙徒好多時往往會利用人多繁忙的時間，趁店員未留神時行使偽鈔。騙徒亦會利用昏暗環境犯案，如夜間乘搭的士向司機出示大額偽鈔要求找贖等，市民務必要加倍留神。

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