無業婦油尖超市用偽鈔 非洲舊外幣直接打印「港幣500元」

一名39歲無業女子趁人多繁忙時間到油尖區超市購物，以500元偽鈔騙取現金找贖，警方過去一個月內接獲三宗報案，翻查閉路電視及加強巡邏，以涉嫌行使偽鈔將她拘捕，檢獲三張500元面額偽鈔，其中一張以非洲國家真鈔打印港幣500元字眼，顯示偽鈔質素相當粗劣，市民只要細心觀察不難分辨真偽。

油麻地分區特遣隊指揮官督察曾憲鏘講述案情時表示，1月21日至2月23日期間，警方共接獲三宗報案，指有位於油麻地及尖沙咀的商舖，收到來自客人500元港幣懷疑偽鈔。油麻地分區特遣隊人員隨即調查，透過翻查大量閉路電視片段，並加緊區內巡邏，成功鎖定一名39歲姓翁報稱無業的中國籍女子，懷疑她涉及2月23日區內兩宗「行使偽鈔」案件。警方於昨日（25日）採取行動，以「行使偽鈔」罪名拘捕該名女疑犯。案件稍後轉交油尖警區刑事調查第一隊跟進。 騙取商品及現金找贖 油尖警區刑事調查第一隊主管蘇倩怡督察指，警方經調查後發現該名被捕女疑犯，亦涉及1月21日區內另一宗「行使偽鈔」案件，警方以涉嫌「行使偽鈔」罪名再次拘捕該名女疑犯。調查所得三宗案件的犯案手法，均以500元港幣大額偽鈔，到超級市場購買價值低的商品，從而騙取商品及現金找贖。

警方更發現案中涉及的三張500元港幣偽鈔，除兩張以真鈔做藍本，打印出來一模一樣外，更加有一張偽鈔以一張相信是真鈔但價值低的非洲國家舊外幣，直接在上面打印「港幣$500」等字眼而成。被捕女子現正被警方扣押調查，稍後她被暫控有關罪名，明日（27日）於九龍城裁判法院提堂。 警方呼籲，當市民接收或找贖鈔票時，尤其涉及大額的紙幣或來歷不明的貨幣時，要仔細檢查鈔票的防偽特徵。案中涉及的偽鈔質素都比較粗劣，市民可憑肉眼檢查鈔票的防偽特徵包括保安線及水印等去辨別真偽。市民亦可以用手去觸摸鈔票去感受一下鈔票表面是否有凹凸感，並檢查鈔票有無出現甩色情況以辨別真偽。此外，騙徒好多時往往會利用人多繁忙的時間，趁店員未留神時行使偽鈔。騙徒亦會利用昏暗環境犯案，如夜間乘搭的士向司機出示大額偽鈔要求找贖等，市民務必要加倍留神。