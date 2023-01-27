無業漢穿制服冒警與2男肛交　認管有虛假文書等4罪候判

網上在2021年中流傳一段片段，3名身穿疑似警察制服的男子進行不雅動作，包括疑似口交及肛交等猥褻行為。警方及後在元朗區拘捕其中一名片中出現的男子，並於寓所內檢獲多件疑似警察制服及通訊機、手扣、警棍等裝備，而檢獲的電腦中更發現逾4千段不雅影片，其中涉及警察制服的片段達雙位數。

該男子其後承認在網上結識其他男子後冒充警長，並穿着警察制服分別與若干名男子進行性行為。案件今(27日)於荃灣法院處理，涉案無業漢承認「以虛假藉口促至他人作非法性行為」及「管有虛假文書」等4罪，法官林嘉欣在聽取求情後指需時作考慮，並將被告還押至2月7日判刑。

求情指穿 警察制服 只為增情趣

現年47歲被告周哲(又名周志倫)，報稱無業，原被控5項「以虛假藉口促至他人作非法性行為」、1項「管有虛假文書」及1項「不當地管有警察服裝」，他承認當中的4罪，餘下3項作非法性行為罪則獲准於法庭存檔。

案情指，被告於2017年12月某日及2020年12月底某日，在粉嶺及元朗的住所，向男子Y及X自稱是警長，並向2人作出嚴重猥褻的非法性行為。被告亦被控於2021年5月10日在元朗的住所，管有虛假的警察委任證及一條屬於警察服裝的長褲。被告過往有5次上庭紀錄，其中在2006年的一次涉及性罪行。辯方求情指，2名事主當時是被告的戀人，被告身穿警察制服進行性行為，只為增加情趣，事件亦不涉及暴力或威嚇，被告現已感後悔。

2男指對 警察有特別喜好故同意性交

警方於2021年4月接獲投訴，網上流傳3男身穿警察制服作出口交及肛交。經調查後，同年5月拘捕被告，並在單位內發現虛假委任證、內側寫有編號的警察長褲、偽製的警察恤衫、風衣及警察封鎖線膠帶等。被告在警戒下，聲稱該些物品是從淘寶購買並且是假貨，穿著目的是想拍攝影片時「扮得似啲」。他又承認，穿該些警察制服與人進行性行為，且會向網友發放穿制服相，誘使他們相信自己是真警察，並吸引他們與其進行性行為。

惟經調查後發現，檢獲的衣物中，其中一條長褲是警察裝備，屬於一名退休警長所有，但他確認退休前，已把所有制服交還警察貨倉倉庫組，其餘均是偽製品。另外調查亦發現，被告曾假扮警長，誘使男子X及Y在他住所與他發生性行為。2人其後確認因對警察此職業有特別喜好，才同意與被告進行性行為，且相信他是真警察。被告曾分別穿著警察制服與他們口交，與X作性行為時，被告除穿制服皮帶更掛有氣槍，又叫X摸他手槍但小心走火。