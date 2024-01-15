無煙老友記計劃2023-24 萬壽無煙 戒不太遲

眾所周知，吸煙對健康的禍害深遠，對年長人士的影響可更為顯著、更為嚴重。然而，有不少煙齡較長的人士，對戒煙存有謬誤，令他們遲遲未下定決心戒煙。有見及此，香港吸煙與健康委員會(委員會)自2012年起推出「無煙老友記」計劃，向長者講解吸煙的禍害、澄清有關戒煙的謬誤及鼓勵他們戒煙。本年度，委員會舉辦各式各樣的宣傳活動，包括招募長者義工組成「無煙老友大使」、舉辦社區宣傳、健康講座及電台廣播等，鼓勵吸煙長者及大眾展開無煙生活。

齊集各界無煙力量 支持長者儘快戒煙

委員會在2023年11月23日以「萬壽無煙 戒不太遲」為主題舉辦宣傳活動，為一系列的「無煙老友記」計劃活動揭開序幕。典禮當日邀請了衞生署規管事務總監趙佩燕醫生太平紳士、安老事務委員會委員陳志球博士SBS, BBS太平紳士、委員會主席湯修齊MH太平紳士以及委員會總幹事黎慧賢擔任主禮嘉賓。藝人雲浩影及周吉佩亦有參與支持，並與來自新界西長者學苑聯網及耆康會何生長者鄰舍中心的「無煙老友大使」一起分享了維持無煙健康生活的心得，並透過遊戲加深市民有關吸煙對長者的禍害的認識。

衞生署規管事務總監趙佩燕醫生在致詞時呼籲長者盡早戒煙，「吸煙造成的健康風險不但會為醫療系統帶來額外的負擔，吸煙導致的種種嚴重疾病，亦會對患者家庭和照顧者帶來沉重壓力。」委員會主席湯修齊重申吸煙對吸煙者自身的危害，「煙草的煙霧含有7,000多種有害化學物質，包括超過70種致癌物質，這些毒素一旦進入身體，就會即時破壞各個器官，嚴重損害健康。」同時，他亦表示遠離煙草是健康長壽的關鍵，戒煙永遠都不會太遲，無論何時戒煙都可以降低患上各種疾病的風險。