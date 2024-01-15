無煙老友記計劃2023-24 萬壽無煙 戒不太遲

眾所周知，吸煙對健康的禍害深遠，對年長人士的影響可更為顯著、更為嚴重。然而，有不少煙齡較長的人士，對戒煙存有謬誤，令他們遲遲未下定決心戒煙。有見及此，香港吸煙與健康委員會(委員會)自2012年起推出「無煙老友記」計劃，向長者講解吸煙的禍害、澄清有關戒煙的謬誤及鼓勵他們戒煙。本年度，委員會舉辦各式各樣的宣傳活動，包括招募長者義工組成「無煙老友大使」、舉辦社區宣傳、健康講座及電台廣播等，鼓勵吸煙長者及大眾展開無煙生活。
齊集各界無煙力量 支持長者儘快戒煙
委員會在2023年11月23日以「萬壽無煙 戒不太遲」為主題舉辦宣傳活動，為一系列的「無煙老友記」計劃活動揭開序幕。典禮當日邀請了衞生署規管事務總監趙佩燕醫生太平紳士、安老事務委員會委員陳志球博士SBS, BBS太平紳士、委員會主席湯修齊MH太平紳士以及委員會總幹事黎慧賢擔任主禮嘉賓。藝人雲浩影及周吉佩亦有參與支持，並與來自新界西長者學苑聯網及耆康會何生長者鄰舍中心的「無煙老友大使」一起分享了維持無煙健康生活的心得，並透過遊戲加深市民有關吸煙對長者的禍害的認識。
衞生署規管事務總監趙佩燕醫生在致詞時呼籲長者盡早戒煙，「吸煙造成的健康風險不但會為醫療系統帶來額外的負擔，吸煙導致的種種嚴重疾病，亦會對患者家庭和照顧者帶來沉重壓力。」委員會主席湯修齊重申吸煙對吸煙者自身的危害，「煙草的煙霧含有7,000多種有害化學物質，包括超過70種致癌物質，這些毒素一旦進入身體，就會即時破壞各個器官，嚴重損害健康。」同時，他亦表示遠離煙草是健康長壽的關鍵，戒煙永遠都不會太遲，無論何時戒煙都可以降低患上各種疾病的風險。
委員會今年招募了近50位來自新界西長者學苑聯網和耆康會何生長者鄰舍中心的長者義工，成為「無煙老友大使」，並在接受無煙知識和簡單戒煙建議技巧的訓練後，與委員會攜手進行社區無煙推廣活動。活動當日，「無煙老友大使」亦透過攤位遊戲、身體檢查、派發無煙小冊子及紀念品等，向市民推廣無煙生活的重要性。
齊心走進社區 宣揚無煙訊息
家人、朋友、甚至陌生人的一句鼓勵及關心能幫助吸煙者立下決心，踏出戒煙第一步。為了發揮同伴支持者的力量，「無煙老友大使」於2023年11月至12月期間聯同委員會先後走訪各區屋邨，設置健康檢查站、活動攤位以及健康展板等，加強向區内市民推廣無煙信息，並提醒大眾關注吸煙引致的健康風險，推動吸煙者戒煙。有意戒煙的人士亦可在社區宣傳活動上登記戒煙轉介服務，由專業人員協助戒煙。
踏出戒煙第一步 憑決心戰勝煙癮
雖然不少吸煙人士深明吸煙的禍害，卻因煙癮緣故，未能下定決心戒煙。作為過來人，李少麟和溫鐵亮分享自身戒煙經歷，鼓勵吸煙人士切勿猶豫或誤信戒煙謬誤，盡快為健康「人生下半場」踏出第一步戒煙。
李少麟現年73歲，年輕時因為工作壓力大而開始吸煙，高峰時期更每日最少吸三包煙，當時母親經常勸喻他戒煙，不過李先生不曾理會。直至母親因心臟病入院接受治療，李先生於母親病房外許下戒煙承諾。幸好李先生的母親手術順利，他亦得到重拾健康的機會。在戒煙初期，李先生限制自己每日只可帶少量煙外出，然後逐漸減少數量，最終花了約半年時間成功戒煙。年輕時長期吸煙令李先生患有慢性阻塞性肺病，更試過心臟衰竭，他坦言幸好及早戒煙，方可繼續享受生活。
溫鐵亮早在15歲時開始吸煙，與大多吸煙人士一樣，他曾使用不同戒煙方法但亦未能成功。直到因確診新冠肺炎需要被隔離而短暫停止吸煙，在隔離期間，他發現原來吸煙並非必要事情，遂萌生戒煙念頭。溫先生憶述在戒煙期間突然遇上壞車事件，令他心情極為煩躁，一度感覺到煙癮再起，但最後他亦能堅定戒煙決心，最終成功抵抗煙癮。他更大讚委員會的戒煙小冊子能令他分散注意力，更不時勉勵他毋忘戒煙的決心。他認為成功戒煙最大得著是改善自己健康狀況，不但令味覺變得更靈敏，食物都變得更美味，更能賺回更多的時間和健康體魄享受退休生活，和家人一同旅遊。
戒煙熱線 1833 183
戒煙好處︰
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重拾健康
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節省金錢
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愛護家人
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重拾自信
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保護環境