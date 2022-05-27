無煙香港｜吸煙率9.5%創新低 陳肇始：年內提煙草終局路線圖

政府昨公布本港最新吸煙率，首次跌至單位數、9.5%，是有紀錄以來新低。不過吸食電子煙的人數就倍增，升至0.3%，其中中學生吸食電子煙比率明顯上升。政府計劃今年內，就「煙草終局」的路線圖諮詢公眾，期望2025年吸煙率可以降低到7.8%。

統計處數據顯示，本港2020至2021年間有約58萬人每日有吸食傳統煙的習慣，佔全港所有15歲及以上人士的9.5%，較2019年同類調查的10.2%，下降0.7百分點，吸煙率創1982年有紀錄以來新低。

100名中學生至少1人食電子煙

不過，習慣每日吸食電子煙的人就暴升超過一倍，由兩年前的7,200人增至去年的1.75萬人，佔全港15歲及以上人士約0.3%，較2019年的0.1%增加約0.2百分點。其中，值得關注是多了中學生吸食電子煙，最新比率是1.1%，即100人至少有一人吸食，增加了0.3%。食物及衛生局長陳肇始表示，本港吸食傳統煙人口比例有所下降，反映立法、徵稅、執法、教育取得成效；預計上月底開始禁止進口和售賣電子煙及加熱煙後，未來有關吸食人數亦會有所下降。

目標2025年吸煙率降至7.8%

二手煙方面，近九成半受訪者表示，在接受訪問前7天曾於行人街道接觸二手煙；其次是大廈或處所出入口，有55%；車站等交通工具等候區則有近四成。陳肇始指由於吸煙引致的慢性病對本港醫療體系造成壓力，政府將會積極研究「煙草終局」具體措施，今年內定出時間表和路線圖，包括在更多公眾地方禁止吸煙、設法降低吸煙產品的吸引力，以及設立進一步措施避免年輕人染上煙癮，目標本港2025年吸煙率降至7.8%。

另外，衛生署將於下月戒煙月積極推動市民戒煙，包括透過資助戒煙診所，免費派發一個星期的戒煙藥物，有需要人士可到相關戒煙診所和網頁，或致電戒煙熱線1833183預約做簡單評估，再取一星期戒煙藥物。