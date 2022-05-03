無綫新聞App連發異常推送訊息  TVB：網罪科今午已到辦公室蒐證 (更新)

【14:50更新】無綫電視回應指，今日0時無綫新聞TVB NEWS流動應用程式在21分鐘內接連發出23個內容異常的推送通知訊息，該台已從多方面調查，亦已即時加強系統監察，以防類似事件再次發生，同時本台資訊科技科已報警，警方網絡安全及科技罪案調查科亦已經於今午到達無綫電視廣播城的相關辦公室蒐集證據。該台會全面配合警方作深入調查。
【08:46更新】無綫電視(TVB) 的TVB News無綫新聞手機應用程式，凌晨起在十數分鐘內推送逾十數個訊息，部分內容重複或無法理解，同時無綫新聞的網頁出現故障，顯示「目前沒有相關新聞內容」，至零時30分後開始回覆正常。無綫表示，無綫資訊科技部已立即展開跨部門調查及跟進系統是否受到人為破壞，亦已就事件聯絡警方。
無綫新聞手機應用程式凌晨零時起推送多個訊息，出現「yooooooo」、「test」、「hi」等訊息，之後出現多個簡體字訊息如「堅持一國兩制訊息」、「愛國者治港」、「【直播中】比家超見見記者」，亦有多個「李家超見記者」訊息。
無綫新聞凌晨2時報道，無綫資訊科技部就手機應用程式發出多次奇怪內容推送，已立即展開跨部門調查，以及跟進系統是否受到人為破壞，亦就事件聯絡警方。
網民熱議
在香港突發事故報料區的社交平台Facebook專頁，有人上載相關截圖引發網民討論，有網民直指「擺明俾人hack咗啦」，有網民質疑「壞機」、「係咪P圖」，亦有網民表示「無裝呢個App」。