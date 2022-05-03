無綫新聞App連發異常推送訊息  TVB：網罪科今午已到辦公室蒐證 (更新)

【14:50更新】無綫電視回應指，今日0時無綫新聞TVB NEWS流動應用程式在21分鐘內接連發出23個內容異常的推送通知訊息，該台已從多方面調查，亦已即時加強系統監察，以防類似事件再次發生，同時本台資訊科技科已報警，警方網絡安全及科技罪案調查科亦已經於今午到達無綫電視廣播城的相關辦公室蒐集證據。該台會全面配合警方作深入調查。

【08:46更新】無綫電視(TVB) 的TVB News無綫新聞手機應用程式，凌晨起在十數分鐘內推送逾十數個訊息，部分內容重複或無法理解，同時無綫新聞的網頁出現故障，顯示「目前沒有相關新聞內容」，至零時30分後開始回覆正常。無綫表示，無綫資訊科技部已立即展開跨部門調查及跟進系統是否受到人為破壞，亦已就事件聯絡警方。