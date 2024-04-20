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2024-04-20 09:30:00

無綫85台下周一改播鳳凰衛視香港台　粵語節目僅4.5小時葛珮帆冀增加

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鳳凰衛視香港台本月22日登陸免費電視頻道85台（鳳凰衛視提供）

鳳凰衛視香港台本月22日登陸免費電視頻道85台（鳳凰衛視提供）

鳳凰衛視香港台下周一(22日)登陸免費電視85台，粵語節目卻寥寥可數。最新節目表顯示，該台周一只有4.5小時的粵語節目，包括分別在晚上7時和8時黃金時間播出的《全球新聞報道》和評論節目《時事大破解》，粵語時段周二則會減至3.5小時，而85台亦將不會播放劇集，周一的新聞時評節目長達15.5小時。立法會議員葛珮帆冀鳳凰衛視日後增加粵語節目時段，利用免費電視頻道製作好節目。

記者︰曾偉龍

鳳凰衛視香港台下周一起於免費電視85頻道播出，根據無綫電視myTV SUPER 最新節目表，首日節目表，不計算長約3至5分鐘的氣象時段，全日共有42檔大部分為半小時的節目，當中粵語廣播時段只有4.5小時，包括晚上7時播出的主打粵語資訊節目《全球新聞報道》(1小時)和分別在晚上8時、凌晨1時半和凌晨5時半三度播出的時事評論節目《時事大破解》(半小時)、由鄭丹瑞主持的醫療節目《旦哥與13醫》(兩節各半小時)，以及《香港新視點》(半小時)和兩節《我的香港故事》(各15分鐘)，其餘時段則以普通話的時事評論和文化節目為主。

主播林燕玲將主持粵語新聞節目《全球新聞報道》（鳯凰衛視提供）

主播林燕玲將主持粵語新聞節目《全球新聞報道》（鳯凰衛視提供）

周二至周四僅3.5小時粵語節目

而根據首周節目表，《香港新視點》只於周一及周五播出，《我的香港故事》則只於周一播出，其餘日子改為播出其他普通話節目，意味周二至周四的粵語播放時段更低至3.5小時。

以節目類型計算，星期一的新聞時事評論節目時間長達15.5小時，包括《鳳凰焦點新聞 1800》、《鳳凰早班車》、《鳳凰午間專列》、《時事直通車》、《時事亮亮點》和《有報天天讀》和《總編輯時間》等。

葛珮帆冀鳯凰衛視香港台未來可增加粵語時段（資料圖片）

葛珮帆冀鳯凰衛視香港台未來可增加粵語時段（資料圖片）

85台無劇集　葛珮帆指商業決定

鳳凰衛視香港台舊節目表顯示，下周一原定會播出大量外購劇集，總時長近18小時，但登陸85台的節目表則沒有任何劇集，而舊節目表上只有《香港新視點》、《時事大破解》和《時事直通車》3個節目可過渡85台。

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆向《am730》表示，4.5小時的粵語節目時段較少，希望未來可以增加粵語節目，增加觀眾選擇。至於鳳凰衛視香港台不播放劇集，她認為，播放節目類型是電視台的商業決定，希望各電視台善用頻道，製作更多優質節目，「因為經營電視困難，同網絡競爭好激烈，要有優質節目，先有生存空間」。

學者指鳳凰衛視擅文化清談節目

恒生大學傳播學院副教授陳智傑表示，鳳凰衛視一路以來的定位是新聞資訊台，主打資訊、知識型節目，擅長文化和清談節目，不注重劇集，而現時網上有不少頗受歡迎的清談頻道，但免費電視觀眾年齡普遍較大，故難估計鳳凰衛視香港台節目是否適合觀眾口味，「香港市場會畀反應，有冇收視，有冇熱話，有冇廣告，落地之後會知」，相信電視台亦會按觀眾反應調整節目安排。

對於香港台以普通話節目為主，陳智傑認為，免費電視的語言政策不應以單一頻道堙解，香港作為國際城市，有粵語、普通話和英語頻道可以理解，而頻道整體仍是以粵語節目佔多數。

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免費電視85台一周節目表

鳳凰衛視香港台4月22日（一）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月22日（一）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月22日（一）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月23日（二）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月23日（二）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月23日（二）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月24日（三）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月24日（三）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月24日（三）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月25日（四）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月25日（四）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月25日（四）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月26日（五）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月26日（五）節目表（MyTV SUPER網站截圖） 鳳凰衛視香港台4月26日（五）節目表（MyTV SUPER網站截圖）
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