無綫85台下周一改播鳳凰衛視香港台　粵語節目僅4.5小時葛珮帆冀增加

鳳凰衛視香港台下周一(22日)登陸免費電視85台，粵語節目卻寥寥可數。最新節目表顯示，該台周一只有4.5小時的粵語節目，包括分別在晚上7時和8時黃金時間播出的《全球新聞報道》和評論節目《時事大破解》，粵語時段周二則會減至3.5小時，而85台亦將不會播放劇集，周一的新聞時評節目長達15.5小時。立法會議員葛珮帆冀鳳凰衛視日後增加粵語節目時段，利用免費電視頻道製作好節目。 記者︰曾偉龍 鳳凰衛視香港台下周一起於免費電視85頻道播出，根據無綫電視myTV SUPER 最新節目表，首日節目表，不計算長約3至5分鐘的氣象時段，全日共有42檔大部分為半小時的節目，當中粵語廣播時段只有4.5小時，包括晚上7時播出的主打粵語資訊節目《全球新聞報道》(1小時)和分別在晚上8時、凌晨1時半和凌晨5時半三度播出的時事評論節目《時事大破解》(半小時)、由鄭丹瑞主持的醫療節目《旦哥與13醫》(兩節各半小時)，以及《香港新視點》(半小時)和兩節《我的香港故事》(各15分鐘)，其餘時段則以普通話的時事評論和文化節目為主。

周二至周四僅3.5小時粵語節目 而根據首周節目表，《香港新視點》只於周一及周五播出，《我的香港故事》則只於周一播出，其餘日子改為播出其他普通話節目，意味周二至周四的粵語播放時段更低至3.5小時。 以節目類型計算，星期一的新聞時事評論節目時間長達15.5小時，包括《鳳凰焦點新聞 1800》、《鳳凰早班車》、《鳳凰午間專列》、《時事直通車》、《時事亮亮點》和《有報天天讀》和《總編輯時間》等。

85台無劇集 葛珮帆指商業決定 鳳凰衛視香港台舊節目表顯示，下周一原定會播出大量外購劇集，總時長近18小時，但登陸85台的節目表則沒有任何劇集，而舊節目表上只有《香港新視點》、《時事大破解》和《時事直通車》3個節目可過渡85台。 立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆向《am730》表示，4.5小時的粵語節目時段較少，希望未來可以增加粵語節目，增加觀眾選擇。至於鳳凰衛視香港台不播放劇集，她認為，播放節目類型是電視台的商業決定，希望各電視台善用頻道，製作更多優質節目，「因為經營電視困難，同網絡競爭好激烈，要有優質節目，先有生存空間」。

學者指鳳凰衛視擅文化清談節目 恒生大學傳播學院副教授陳智傑表示，鳳凰衛視一路以來的定位是新聞資訊台，主打資訊、知識型節目，擅長文化和清談節目，不注重劇集，而現時網上有不少頗受歡迎的清談頻道，但免費電視觀眾年齡普遍較大，故難估計鳳凰衛視香港台節目是否適合觀眾口味，「香港市場會畀反應，有冇收視，有冇熱話，有冇廣告，落地之後會知」，相信電視台亦會按觀眾反應調整節目安排。 對於香港台以普通話節目為主，陳智傑認為，免費電視的語言政策不應以單一頻道堙解，香港作為國際城市，有粵語、普通話和英語頻道可以理解，而頻道整體仍是以粵語節目佔多數。