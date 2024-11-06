無註冊向女顧客注射透明質酸導致皮膚壞死　美容師判囚5個月

美容院「韓洋美容」2017年為一名女子注射透明質酸導致其皮膚壞死，涉事美容師在九龍城裁判法院被裁定「未經註冊而施行醫藥治療而導致他人受人身傷害」罪名成立，判囚5個月。

被告在無註冊下對女事主施行醫藥治療

56歲被告耿浛洋報稱美容師，控罪指她於2017年3月26日，在尖沙咀加連威老道華暉大廈一個單位，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊下，對女事主施行醫藥治療，導致女事主受人身傷害。

九龍城裁判法院暫委裁判官馬嘉忻宣判時表示，本案爭議是被告是否在無牌下，為女事主注射透明質酸，以及女事主傷勢是由注射抑或由其他問題，例如皰疹引起。裁判官表示，被告自辯時態度迴避，多次說「唔知」及「無印象」，但根據女事主證供，事發後被告曾陪女事主到醫院求醫，如果被告沒為女事主打針，根本不用這樣做。警方會面紀錄顯示，被告曾承認美容院有針，卻承認自己沒資格替人打針，業務有可疑。