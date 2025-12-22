煙花取消兩女坐巴士稱「多得大埔人」 後座乘客發文公審　災民回應：不如角色互換

大埔宏福苑五級火發生將近一個月，至今161人死亡，社會陷入哀傷氣氛，政府宣布取消除夕倒數煙花匯演。有女網民在社交平台發文，指周日冬至在巴士上聽到兩名女乘客討論事件時竟怪責「多得呢班大埔人，咩都取消晒」，令她感憤怒，「其實大埔人同全香港人都唔想要呢場火災，希望佢哋可以收下把口」，逐把事件放上網公審。有宏福苑災民留言回應稱「該兩位小姐，不如我們角色互換，你來體驗一下我們一眾災民正經歷的悲痛，好嗎？」

該名女網民在Threads發文，指坐8P巴士由銅鑼灣返回小西灣期間，前方兩名女乘客交談內容令她「好嬲」，由於前方是赴大埔的巴士，她們開始討論宏福苑事件，「多得呢班大埔人，咩都取消晒」、「今年第一次煙花就冇咗」、「大埔今次真係累人不淺，咪X再俾我見到大埔啲車，真係眼冤」。樓主指其中一人有小孩，其中一人疑似是教徒，因說自己要去「報佳音」。樓主促「希望識佢哋嘅人可以同佢哋講返，其實大埔人同全香港人都唔想要呢場火災，希望佢哋可以收下把口，話晒今日都係冬至」。

網民批評口孽 「好心積下口德」 不少網民留言批評二人，「呢啲先叫口孽」、「咁嘅嘢點解可以講得出口？佢哋無屋企人㗎？」、「好心佢地積下口德啦，唔需要佢地關心但係都唔好咁涼薄啦講嘢」、「其實好多人都係無乜同理心」、「比我聽到即場大大聲爆到佢九彩，等成班巴士既人聽到」。亦有自稱是宏福苑災民留言稱「我係宏福苑災民，我都唔想我嘅家會被燒光。財物的損失事小，回憶的載體事大，請問該兩位小姐，不如我們角色互換，你來體驗一下我們一眾災民正經歷的悲痛，好嗎？」