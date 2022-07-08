煞停熔斷 指防輸入個案效益不大 抵港人士今起多測1次核酸

新屆政府上任一星期，坊間憧憬入境防疫限制有所放寬。政府昨突宣布，即日起暫緩來港航班「熔斷機制」至另行通告，而目前停飛航班亦可復飛，並指「熔斷機制」對阻止輸入個案效益不大。有留學生憶述熔斷帶來極大煩惱，為返港訂「兩套準備」花數萬元，更帶來壓力。商界及旅遊業界均指是好開始，形容當局從善如流，但入境檢疫限制未大幅放寬，正面影響有限。

政府分析6月中起輸入個案數據，每日輸入僅數十宗至少於200宗，佔整體個案不足10%，當中逾半個案於機場「檢測待行」發現，其後檢疫期間也可揪出大多數輸入個案，認為引致社區感染相對極微。

當局續指，在機位和指定檢疫酒店供應緊張時，為避免短時間從個別較高風險地區輸入大量個案，造成大量乘客打亂行程，社會成本相當高，熔斷5天影響來港人士數以千計，隨後重訂檢疫酒店也可能遇上困難。而7、8月份向來是海外港人，尤其留學生返港高峰期，為他們及家庭帶來不必要困擾，經審慎檢視數據決定暫緩個別航線熔斷機制，讓身處外地青年人暑假順利回港與家人重聚，亦精準防疫，以最低社會成本達致最大抗疫效益。另由今起，海外抵港人士，在酒店檢疫第3日要多做一次核酸檢測。醫管局指，有方案可於短時間調動資源應付確診宗數增加。

立法會旅遊業界議員姚柏良稱，4至5月時，印象中有數十班航班遭熔斷，而7月至今已有6班，一直有向政府反映機制不合理、不公平，認為當局今次從善如流，值得讚許。行政會議成員、商界立法會議員林健鋒認為，暫停熔斷，體現新政府新作風，相信不會影響抗疫大局，認為新安排平衡經濟及抗疫需要，對香港作成為國際航空樞紐及復常相當重要，加上大多數輸入個案在機場及檢疫酒店已找出。他又指，7、8月是留學生回港旺季，新安排符合大家期望。國泰航空歡迎措施，助減少乘客來港的不便，因應最近多項調整措施，正努力為顧客恢復更多客運及貨運航班。新加坡航空亦表示歡迎，現時每天2班機從新加坡抵港。