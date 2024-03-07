煤氣公司兩女工程師剛柔並濟溝通優勢在工程界展亮

香港女性工程師比例逐漸提升，在男性主導的工作環境亦大有發揮空間，煤氣公司兩名女高級工程師趙蔚婷(Rita)及李淑華(Candy)善用女性細心、剛柔並濟的溝通優勢，以實力證明女性一樣可在工程界發光發亮。

Candy大學畢業後，首份工作是與工程相關的政策建議，但漸對工程產生興趣。一年後，她辭掉工作，重投校園修讀機械工程，2015年加入煤氣公司負責煤氣喉管設計。她坦言，最初有工程承辦商對她表示不信任；這反成推動她更努力動力，「有次到工地，要爬入只有1.5米窄的夾層檢查煤氣管道，我二話不說爬咗入去，現場的師傅都佩服。」