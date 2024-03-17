熱門搜尋:
六合彩 SEASONS PLACE 消委會 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-03-17 13:17:07

煤氣公司再辦煤氣綠色之旅 學員參觀煤氣公司總部 了解本港燃氣發展

分享：
煤氣公司繼續支持第二期「共創明『Teen』計劃」，邀請學員及友師參觀煤氣公司總部，展開「煤氣綠色之旅」。

煤氣公司繼續支持第二期「共創明『Teen』計劃」，邀請學員及友師參觀煤氣公司總部，展開「煤氣綠色之旅」。

當局推出第二期「共創明Teen計劃」，名額由2,800名增加至4,000名，擴展至弱勢社群家庭的中四學生。煤氣公司表示繼續積極支持香港特區政府第二期「共創明『Teen』計劃」，並於於昨日(16日)，舉辦注入新元素的「煤氣綠色之旅」，共有數十位學員及友師參觀煤氣公司總部，了解本港燃氣發展歷程，以及煤氣公司在新能源和企業創新等發展。

全新的「煤氣綠色之旅」於煤氣公司總部展開，學員及友師透過問答遊戲，了解煤氣公司160多年來為市民提供安全、可靠、低碳能源服務的發展里程，以及在環境、社會及管治(ESG)方面的舉措及成果。
 
今年新增燃氣網絡調度中心的參觀環節，讓學員和友師了解本港24小時無間斷的燃氣輸送情況，以及燃氣網絡的安全監察系統。學員及友師亦參觀了煤氣客戶服務熱線中心。熱線中心24小時運作，確保盡快解答和處理顧客的查詢。

學員及友師對煤氣公司的「煤氣創新館」及「未來能源館」感興趣，激發他們的創新意念，並對未來能源及氫能有更多認識。 參觀24小時運作的客戶服務熱線中心後，學員及友師俱表示更了解煤氣公司以客為尊的文化。

參觀智慧倉庫

另一個新增參觀地點是煤氣公司的智慧倉庫，獲得不少獎項的智慧倉庫，向學員及友師展示了煤氣公司如何利用最新科技，重新規劃操作流程和減輕搬運工序，從而提高員工的安全及效率。
 
「煤氣創新館」展出了由煤氣公司員工研發的原創設備和技術，讓學員及友師認識公司的創新文化。「未來能源館」則介紹公司對可再生能源、能源管理等項目的願景和應用。此外，煤氣公司準備虛擬實境(VR)遊戲，讓參觀者一嘗沉浸式燃氣安全培訓體驗。

學員穎詩同學表示，這次『煤氣綠色之旅』是很特別的體驗，讓我了解企業的運作，不但注重環保，更會推行關懷弱勢社群的項目，她希望日後也可以幫助有需要人士。而友師葉先生覺得，是次活動非常豐富，令學員增長知識，尤其是利用VR，讓同學猶如置身於煤氣公司的真實工作場景，體驗到安全措施的重要性。

學員Alan同學（左）認為是次「煤氣綠色之旅」學習到很多能源知識，明白環保是十分重要。友師葉先生（右）覺得是次活動非常豐富，令學員增長知識，尤其是利用VR，讓同學體驗安全措施的重要性。 學員及友師參觀煤氣公司智慧倉庫，認識倉庫利用最新科技和設備，提高安全性及整體效率。

煤氣公司企業人力資源總監暨企業安全及環保總監林銘榮表示，煤氣公司將持續以學生個人成長為核心目標，助學生追尋夢想、點燃解難能力，啟發更多學員探索個人潛能，在此活動中找到屬於自己的價值，並將這意識傳播開去，共創可持續發展的明天。

煤氣公司將於9月再次舉辦「煤氣綠色之旅」，期待啟發更多年輕人，幫助他們探索更多個人發展的可能性。

煤氣公司企業人力資源總監暨企業安全及環保總監林銘榮希望學員及友師享受這趟綠色之旅，認識環保和可持續發展的重要。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受