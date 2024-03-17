煤氣公司再辦煤氣綠色之旅 學員參觀煤氣公司總部 了解本港燃氣發展

當局推出第二期「共創明Teen計劃」，名額由2,800名增加至4,000名，擴展至弱勢社群家庭的中四學生。煤氣公司表示繼續積極支持香港特區政府第二期「共創明『Teen』計劃」，並於於昨日(16日)，舉辦注入新元素的「煤氣綠色之旅」，共有數十位學員及友師參觀煤氣公司總部，了解本港燃氣發展歷程，以及煤氣公司在新能源和企業創新等發展。 全新的「煤氣綠色之旅」於煤氣公司總部展開，學員及友師透過問答遊戲，了解煤氣公司160多年來為市民提供安全、可靠、低碳能源服務的發展里程，以及在環境、社會及管治(ESG)方面的舉措及成果。



今年新增燃氣網絡調度中心的參觀環節，讓學員和友師了解本港24小時無間斷的燃氣輸送情況，以及燃氣網絡的安全監察系統。學員及友師亦參觀了煤氣客戶服務熱線中心。熱線中心24小時運作，確保盡快解答和處理顧客的查詢。

參觀智慧倉庫 另一個新增參觀地點是煤氣公司的智慧倉庫，獲得不少獎項的智慧倉庫，向學員及友師展示了煤氣公司如何利用最新科技，重新規劃操作流程和減輕搬運工序，從而提高員工的安全及效率。



「煤氣創新館」展出了由煤氣公司員工研發的原創設備和技術，讓學員及友師認識公司的創新文化。「未來能源館」則介紹公司對可再生能源、能源管理等項目的願景和應用。此外，煤氣公司準備虛擬實境(VR)遊戲，讓參觀者一嘗沉浸式燃氣安全培訓體驗。 學員穎詩同學表示，這次『煤氣綠色之旅』是很特別的體驗，讓我了解企業的運作，不但注重環保，更會推行關懷弱勢社群的項目，她希望日後也可以幫助有需要人士。而友師葉先生覺得，是次活動非常豐富，令學員增長知識，尤其是利用VR，讓同學猶如置身於煤氣公司的真實工作場景，體驗到安全措施的重要性。