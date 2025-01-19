煤氣公司周三起 各門店免費派蛇年揮春

一到農歷新年就不少得貼揮春。今年蛇年煤氣公司推出兩對蛇年揮春，分別為「時運亨通」、「靈蛇獻瑞」、「蛇來運轉」及「豐衣足食」。揮春以紅、金兩色為主調，其中「時運亨通」及「靈蛇獻瑞」由煤氣公司一位員工揮毫，字體剛勁有力，活力十足；而「豐衣足食」及「蛇來運轉」則配以靈蛇圖案，既具玩味又充滿喜慶元素。由星期三起(22日)起，揮春於全港各間TGC煤氣客戶中心免費派發，歡迎市民索取，揮春數量有限，派完即止。

煤氣公司亦為千家萬戶提供安全可靠的燃氣服務，並積極發展氫能，迎接綠色能源新世代。蛇年將至，恭祝全港市民瑞氣盈門、萬事興旺！