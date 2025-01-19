煤氣公司周三起 各門店免費派蛇年揮春

一到農歷新年就不少得貼揮春。今年蛇年煤氣公司推出兩對蛇年揮春，分別為「時運亨通」、「靈蛇獻瑞」、「蛇來運轉」及「豐衣足食」。揮春以紅、金兩色為主調，其中「時運亨通」及「靈蛇獻瑞」由煤氣公司一位員工揮毫，字體剛勁有力，活力十足；而「豐衣足食」及「蛇來運轉」則配以靈蛇圖案，既具玩味又充滿喜慶元素。由星期三起(22日)起，揮春於全港各間TGC煤氣客戶中心免費派發，歡迎市民索取，揮春數量有限，派完即止。
煤氣公司亦為千家萬戶提供安全可靠的燃氣服務，並積極發展氫能，迎接綠色能源新世代。蛇年將至，恭祝全港市民瑞氣盈門、萬事興旺！
分店地址
北角煤氣陳列室：北角渣華道363號地下
香港仔TGC：香港仔中心商場第三期地下2號
康怡TGC：鰂魚涌康山道1號康怡廣場北座2樓S23號舖
銅鑼灣TGC：禮頓道29號華懋禮頓廣場地下1號舖
柴灣TGC：柴灣柴灣道233號新翠商場3樓336號舖
紅磡TGC：黃埔新邨第二期德民街41號地下N4號舖
九龍灣TGC：德福廣場二期5樓516號
藍田TGC：藍田啟田商場2樓214B號舖
樂富TGC：樂富廣場（A區）2樓2129號舖
旺角TGC：彌敦道794-802號協成行太子中心地下A鋪
馬鞍山TGC：新港城中心2樓2605-10號舖
葵芳TGC：興芳路223號新都會廣場5樓569號舖
沙田TGC：沙田中心商場3樓28C-D號
大埔TGC：新達廣埸1樓091號舖
天水圍TGC：天耀邨天耀廣場地下1樓LG23-LG24號舖
將軍澳TGC：新都城中心二期1樓1166號舖
青衣TGC：青衣城3樓304號舖
荃灣TGC：綠楊新邨綠楊坊F10號
屯門TGC：屯門時代廣場南翼2樓2號舖
元朗TGC：教育路1號元朗千色匯1樓2號舖