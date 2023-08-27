煤氣公司建轉廢為能設施 支援美心食品廠抽濕機運作 料年減800噸二氧化碳

位於大埔創新園的煤氣公司廠房，最近新增一組長達356米的管道，貫通廠內四組燃氣生產爐，經過「熱交換器」，延伸到毗鄰美心食品廠。煤氣公司生產維修及發展總經理伍杏偉表示，管道裡面的熱水負責把製造燃氣時產生的高溫，輸送到食品廠鄰居，熱能會支援食品廠內的六部大型抽濕機運作，代替電力，將濕氣烘乾。他解釋，煤氣公司輸出的餘熱接近攝氏100度，食品廠透過熱交換器和水管接收熱能，經過抽濕機後，水溫會降至約70度，這些「冷水」會回流往熱交換器，再與煤氣廠房的高溫管道接觸，重新加熱至90多度，周而復始進行抽濕。

花3年時間研發料每年減排800 噸二氧化碳

實現聯廠餘熱回收須克服不少困難。伍杏偉表示，由於美心食品廠全天候使用抽濕機，確保室內濕度穩定，而煤氣公司的燃氣和餘熱產量，則會隨一天內用戶需求改變而波動，如何做到24小時供應穩定熱量，是關鍵課題。他表示，為解決問題，把原本設計由兩組生產爐，增加至四組，確保每小時提供44噸攝氏98度以上的熱水，能量相當於每小時1,400度電。即使煤氣用量低的時間，也不影響熱能供應。伍杏偉指，有關方案由設計至建造，與食品廠夥伴花了三年時間測試並推行。

透過聯廠的轉廢為能方案，煤氣公司一方面可減少用於冷卻燃氣生產爐組的用水，另一方面，美心食品廠可利用餘熱代替電力進行抽濕，在節能減排和降低成本上。項目預料每年可減少約800噸二氧化碳排放，相當於種植超過34,000棵樹。