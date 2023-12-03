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2023-12-03 11:09:56

煤氣公司推智慧熱水爐、煤氣錶 支援手機遙距控制 今起樂富廣場展出

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煤氣公司自行研發的智慧熱水爐、智能控制器及智能煤氣錶，已於領展可持續未來館展出，展示以IoT技術全面提升長者家居安全。

煤氣公司自行研發的智慧熱水爐、智能控制器及智能煤氣錶，已於領展可持續未來館展出，展示以IoT技術全面提升長者家居安全。

老友記不時會忘記「熄爐」就出街非常危險，家人若可幫手望望，情況會大有不同。香港中華煤氣有限公司(煤氣公司)以採用物聯網（IoT）技術，自行研發出智慧熱水爐、智能控制器及智能煤氣錶，可連接用家現有煮食爐、熱水爐，透過手機監察使用情況，支援緊急遙控關機，實現更多安全功能。三項智能產品於樂富廣場的領展可持續未來館展出，示範以智能科技建立樂齡生活空間。展覽期為即日至2024年05月31日。

煤氣公司首度參與領展可持續未來館展覽，於全新「不同人‧一同行」主題展覽中的「適得『耆』所」專題展區中，展出三項煤氣公司自行研發的智能產品，讓參觀者體驗樂齡科技如何令長者家居變得更安全舒適。其中，最新推出的智慧熱水爐，加入IoT技術，可以手機遙距控制，讓用戶遙控開關爐具和調節出水溫度，並可監察每天用氣及用水量，更安全便捷。

智慧熱水爐有手機遙控功能，讓用戶開關爐具和調節出水溫度，監察每天用氣及用水量。

智能控制支援緊急遙控關火

另外，智能控制器及智能煤氣錶同樣使用IoT技術，前者可連接用家現有煮食爐，透過手機監察煮食爐情況，支援緊急遙控關火，而且可同時連接八部手機，方便長者及照顧者使用，亦減輕照顧者壓力。而智能煤氣錶則具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶，當探測到有不正常用量或洩漏，更會自動切斷供氣，讓長者及照顧者也更安心。

智能控制器可連接用家現有煮食爐，透過手機監察煮食爐情況，隨時隨地遙距緊急關火，提升長者家居安全，亦減輕照顧者壓力。 智能煤氣錶則具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶，更方便快捷。
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