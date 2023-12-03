煤氣公司推智慧熱水爐、煤氣錶 支援手機遙距控制 今起樂富廣場展出

老友記不時會忘記「熄爐」就出街非常危險，家人若可幫手望望，情況會大有不同。香港中華煤氣有限公司(煤氣公司)以採用物聯網（IoT）技術，自行研發出智慧熱水爐、智能控制器及智能煤氣錶，可連接用家現有煮食爐、熱水爐，透過手機監察使用情況，支援緊急遙控關機，實現更多安全功能。三項智能產品於樂富廣場的領展可持續未來館展出，示範以智能科技建立樂齡生活空間。展覽期為即日至2024年05月31日。

煤氣公司首度參與領展可持續未來館展覽，於全新「不同人‧一同行」主題展覽中的「適得『耆』所」專題展區中，展出三項煤氣公司自行研發的智能產品，讓參觀者體驗樂齡科技如何令長者家居變得更安全舒適。其中，最新推出的智慧熱水爐，加入IoT技術，可以手機遙距控制，讓用戶遙控開關爐具和調節出水溫度，並可監察每天用氣及用水量，更安全便捷。