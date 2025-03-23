煤氣公司推煮食安全立體貼紙 助新失明人士掌握爐具操作

烹調美食從來不是健視人士的專利，視障人士同樣可享受明火煮食的樂趣。煤氣公司研製出煮食安全立體貼紙，視障人士可貼在爐上，透過觸摸貼紙上的標誌，便可辨別爐頭中心位置、爐具開關位置，更準確調節火力，下廚更得心應手。

煮食安全立體貼紙一套兩組，第一組為爐頭定位貼紙，包括兩個大三角形符號，讓使用者得知爐頭中心位置。另一組為火力控制貼紙，包括印有「-」、「…」及「.」凹凸觸感的符號，代表關火、大火及細火等位置。除有立體標誌外，貼紙還使用了加大字樣和對比度高色彩，分別是黑色配橙色，和白色配橙色，弱視人士及長者也可清楚看到標誌。