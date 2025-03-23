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2025-03-23 11:42:59

煤氣公司推煮食安全立體貼紙 助新失明人士掌握爐具操作

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立體安全貼紙使用加大字樣和對比度高色彩，方便失明及視力欠佳人士。

立體安全貼紙使用加大字樣和對比度高色彩，方便失明及視力欠佳人士。

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烹調美食從來不是健視人士的專利，視障人士同樣可享受明火煮食的樂趣。煤氣公司研製出煮食安全立體貼紙，視障人士可貼在爐上，透過觸摸貼紙上的標誌，便可辨別爐頭中心位置、爐具開關位置，更準確調節火力，下廚更得心應手。

煮食安全立體貼紙一套兩組，第一組為爐頭定位貼紙，包括兩個大三角形符號，讓使用者得知爐頭中心位置。另一組為火力控制貼紙，包括印有「-」、「」及「.」凹凸觸感的符號，代表關火、大火及細火等位置。除有立體標誌外，貼紙還使用了加大字樣和對比度高色彩，分別是黑色配橙色，和白色配橙色，弱視人士及長者也可清楚看到標誌。

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煤氣公司產品開發總經理李浩良表示，煤氣早在研發階段時，已邀請了盲人輔導會的專家和一批長者提供建議，他們指並非所有視障人士也懂點字，因此煤氣就採用簡單直接的符號，讓他們更易掌握。

助新失明人士掌握爐具操作

失明了20年的香港失明人協進會副會長陳志剛補充，對視障人士而言，明火較為安全，更易掌握；自己雖可從煤氣爐的聲音辨別火力，但新失明人士未必很快可適應由視覺轉用聽覺處理煮食，「這些看似微細的產品，就發揮了它們的大意義，協助新失明人士盡快掌握爐具操作，適應視障生活。」

免費派發予有需要人士試用

煤氣公司研發團隊正與有份參與研發的志願組織合作，免費派發貼紙給有需要的人士試用。同時，立體安全貼紙將於三月下旬推出，市民可到各TGC 煤氣客戶中心購買，每張只需25元。

香港失明人協進會副會長陳志剛認為煮食安全立體貼紙實用。 視障人士可透過貼紙輕易辨別出爐具的中心位置、開關掣，以及調校火力。 立體安全貼紙使用加大字樣和對比度高色彩，方便失明及視力欠佳人士。

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