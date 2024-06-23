煤氣公司提升設施應對極端天氣 計劃分階段引入並使用零碳燃料

近年極端天日趨頻繁，其對基建的影響不容忽視。煤氣公司表示，踏入風季已採取各種適應氣候韌性的措施，包括提升大埔煤氣廠的防洪設施、引入超音波技術檢查管道等，確保維持安全、可靠的燃氣供應。煤氣公司又指，計劃分階段引入並使用零碳燃料替代化石燃料，致力於2050年或以前實現碳中和。
超強颱風和暴雨的經歷市民仍記憶猶新，煤氣公司指，為應對氣候變化帶來的極端天氣，持續進進行氣候風險評估、實地設施檢查，檢視及改善應變措施；以大埔煤氣廠房為例，煤氣公司識別水浸和颱風風險，並在廠房關鍵位置安裝了防洪閘門和水泵，以及設立洪水預警系統。
煤氣公司又指，港去年9月經歷500年一遇的雨災，燃氣供應維持穩定可靠，說明高品質燃氣管道系統和嚴謹應變機制的重要。就燃氣供應網絡方面，升級管道設施和持續監控，增強系統韌性，抵禦極端天氣；引入超音波儀器檢查管道狀況，以及採用自行研發的「全方位鋼管內壁修復機械人」進入鋼管內部工作。
分階段引入並使用零碳燃料
減少碳排放是應對氣候變化重要一環。為配合國家「3060」雙碳目標和香港特區政府2050碳中和策略，煤氣公司計劃分階段引入並使用零碳燃料（例如綠色石腦油、綠色甲烷、綠色氫氣、綠色甲醇等）替代化石燃料，目標在2035年或以前將燃氣使用的總碳強度降低36%（與2019年基準年相比），達到0.15公斤二氧化碳當量╱千瓦時。
煤氣公司強調，將繼續密切監察氣候韌性策略，及時更新惡劣天氣應急準備計劃，定期進行應急演習，並加入針對氣候的檢查，以確保燃氣生產和輸配設施能有效抵禦極端天氣。