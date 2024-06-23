煤氣公司提升設施應對極端天氣 計劃分階段引入並使用零碳燃料

煤氣公司不斷評估和改善氣候危機的風險管理策略。（煤氣公司提供）

近年極端天日趨頻繁，其對基建的影響不容忽視。煤氣公司表示，踏入風季已採取各種適應氣候韌性的措施，包括提升大埔煤氣廠的防洪設施、引入超音波技術檢查管道等，確保維持安全、可靠的燃氣供應。煤氣公司又指，計劃分階段引入並使用零碳燃料替代化石燃料，致力於2050年或以前實現碳中和。

超強颱風和暴雨的經歷市民仍記憶猶新，煤氣公司指，為應對氣候變化帶來的極端天氣，持續進進行氣候風險評估、實地設施檢查，檢視及改善應變措施；以大埔煤氣廠房為例，煤氣公司識別水浸和颱風風險，並在廠房關鍵位置安裝了防洪閘門和水泵，以及設立洪水預警系統。