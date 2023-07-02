煤氣公司物聯網系統支援水耕運作 智慧農耕走進校園啟發STEM教育

元朗八鄉中心小學智能水耕溫室面積約200平方呎，種有各款蔬菜，並毋須人手照料，仍茁壯成長；主因有賴溫室內設置的物聯網(IoT)控制系統︰利用傳感器和微型控制器收集室內的温度、濕度、營養液濃度、酸鹼度和含氧量等數據，再透過電腦智能控制系統，調節濕度、溫度和補充水份、營養液等。水耕室亦引入太陽能供電系统，維持物聯網系統的運作，並可遙距監控發電和耗電狀況，令能源運用更環保、更高效。

煤氣公司近年積極發展智慧能源，當中開發物聯網控制系統，支援水耕運作，原用於該公司元朗慈善農莊，早前亦將系統免費向學校推廣。其中元朗八鄉中心小學成為首間採用該系統的學校，除興建智能水耕室，更透過智慧農耕進行STEM教學，實踐跨學科學習。

這套智能溫室由煤氣員工研發，最初用於煤氣公司元朗的慈善農莊，目的是提高生產效率，以便可向慈善機構捐贈更多農作物。八鄉中心小學校長黎婉姍在一次農莊參觀活動留意到有關系統，之後她亦擬在學校建立溫室。

疫情影響籌備興建歷時兩年

受疫情影響，溫室籌備和興建歷時兩年，煤氣公司主要提供技術支援和建立IoT系統，黎指：「煤氣公司義工由選址、買工具、到鋪喉等工程程序都有給予意見。由於資金有限，連平整地基、落石屎都是由老師、家長、學生及煤氣公司義工一起合力完成，過程雖辛苦，但卻很有滿足感，也是學習的一種。」



所得農作物盼捐予有需要人士

溫室落成後，學生除了學習水耕知識外，也會學習編寫程式操控物聯網系統，把書本上學習到的STEM知識應用到生活上。「學生利用物聯網控制系統全天候培育植物，是多元性的學習活動，發掘他們對種植的興趣。」耕種所得成果，亦仿傚煤氣公司把收成送給有需要人士。

