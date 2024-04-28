煤氣公司研管道機械人 代工人入密閉空間工作 增職安保障

密閉空間作業的安全問題備受業界關注，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）自行研發的「全方位鋼管內壁修復機械人」，代替工程人員進入鋼管內進行內壁焊縫打磨和防鏽工作，消除員工進入管道密閉空間工作的風險。
機械人外形像似遙控車
全方位鋼管內壁修復機械人的外形像一輛小型遙控車，長約40厘米、闊25厘米、高30厘米。工作人員可遙距以氣動元件控制它在鋼管內移動，每分鐘可行走3至4米，作內壁焊縫打磨和防鏽噴塗等工作；同時可透過鏡頭傳送管內畫面，實時監察工作情況。內壁修復機械人亦可應用於直徑300至600毫米的鋼管，只要按照鋼管尺寸更換零件便可，操作簡單。
機械人可取代人手進入鋼管內部工作
機械人早前於「職安健創新及科技博覽」亮相，煤氣公司總經理—配氣操作黎錦圖表示，利用機械人大大提升工業安全，「機械人取代人手進入鋼管內部工作，消除員工進入密閉空間施工的風險，而且工序所需時間，較人手操作減少約一半，提高工作效率。」此外，以往部分管道口徑較小，難以靠人手處理，現時則可由機械人代勞進行焊縫打磨，避免工作人員承受焊縫打磨時產生刺激性氣體、火花、鋼管碎屑及塵埃等職安健風險。
首屆「職安健創科大獎」獲獎
「全方位鋼管內壁修復機械人」早前於由職業安全健康局及勞工處舉辦的首屆職安健創科大獎近130個參賽項目中，奪得公開組銀獎。黎錦圖表示，未來煤氣公司將繼續投放資源於可持續發展和職安健創新項目，為員工締造更安全便捷的工作環境。