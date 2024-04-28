煤氣公司研管道機械人 代工人入密閉空間工作 增職安保障

「全方位鋼管內壁修復機械人」現時可應用於直徑300至600毫米的鋼管，只要按照鋼管尺寸更換零件便可，操作簡單。

密閉空間作業的安全問題備受業界關注，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）自行研發的「全方位鋼管內壁修復機械人」，代替工程人員進入鋼管內進行內壁焊縫打磨和防鏽工作，消除員工進入管道密閉空間工作的風險。

機械人外形像似遙控車

全方位鋼管內壁修復機械人的外形像一輛小型遙控車，長約40厘米、闊25厘米、高30厘米。工作人員可遙距以氣動元件控制它在鋼管內移動，每分鐘可行走3至4米，作內壁焊縫打磨和防鏽噴塗等工作；同時可透過鏡頭傳送管內畫面，實時監察工作情況。內壁修復機械人亦可應用於直徑300至600毫米的鋼管，只要按照鋼管尺寸更換零件便可，操作簡單。

