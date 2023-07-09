煤氣公司與城巴母公司合作 港島城巴車廠設建加氫設施

煤氣公司與城巴母公司匯達交通服務日前簽署合作備忘錄，共同探討將氫氣作為公共巴士燃料的替代能源，並就氫氣相關業務和市場計劃進行資訊交流。合作項目為城巴位於香港島的車廠，煤氣公司將負責設計和擴建現有管網，提供燃料電池級別的氫氣，安裝氫氣提取設施，並提供相關設備的維護服務。匯達交通將負責購買和維護氫能巴士，並在指定路線上部署和營運氫能巴士，以獲取相關的營運資料。預計項目工程需時12個月，完成後，氫氣提取設施每天可抽取約500公斤氫氣，足夠10至12輛氫能巴士一天的運作所需。

煤氣公司策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑，與城巴董事及善水資本合夥人兼碳中和投資負責人萬宇峰博士代表雙方簽署合作備忘錄，並由煤氣公司常務董事黃維義和匯達交通主席及善水資本主席及行政總裁張堃見證。環境及生態局副局長黃淑嫻、機電工程署助理署長周厚強等政府代表出席備忘錄簽訂儀式。

煤氣公司與城巴合作料可配合達致車輛零排放和實現碳中和目標

黃淑嫻稱︰「感謝雙方的支持，響應《香港氣候行動藍圖2050》的政策方向，參與推動綠色運輸的發展，以配合香港在2050年前達致車輛零排放和實現碳中和的目標。」

萬宇峰盼香港成為新能源轉型的領導及先行者

萬宇峰表示，很高興煤氣公司為交通行業引入、供應及使用氫氣合作。隨着城巴走向零排放轉型，相信煤氣公司憑藉其豐富的經驗及龐大的氣體供應網絡，將會是其中一個可靠的供氫夥伴，特別是為位於香港島的第二個加氫站供應氫氣。期望與更多同業合作，攜手令香港成為新能源轉型的領導及先行者。