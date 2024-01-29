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2024-01-29 20:00:38

煤氣公司與科技公司合作 推廚餘處理設備 推動源頭減廢

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由煤氣公司商務總監 — 香港公用業務及可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光（後排左）及易思環球科技主席林和忠爵士（後排右）見證下，煤氣公司助理總經理 — 工商市務及營業江紹權（前排左）與易思環球科技行政總裁楊春鋒（前排右）代表雙方簽署戰略合作協議，合作一起推動就地處理廚餘的技術，以環保技術實現源頭減廢。

由煤氣公司商務總監 — 香港公用業務及可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光（後排左）及易思環球科技主席林和忠爵士（後排右）見證下，煤氣公司助理總經理 — 工商市務及營業江紹權（前排左）與易思環球科技行政總裁楊春鋒（前排右）代表雙方簽署戰略合作協議，合作一起推動就地處理廚餘的技術，以環保技術實現源頭減廢。

廚餘在本港垃圾當中佔有不少比例，如何處理廚餘仍一大難題。煤氣公司與科技公司合作，利用環保技術把廚餘分解，令體積大幅減少超過九成，大大減低對填堆區的壓力，並鼓勵源頭減廢。廚餘處理設備可安裝於樓宇、酒店、餐廳、醫院甚至社區及屋苑等不同場景，實現源頭減廢。加上煤氣公司生產的燃氣，碳排放僅佔全港總量的百分之一，煤氣型廚餘處理設備的熱力系統，由較環保、潔淨的燃氣支援運作，方案有助本港進一步減碳。

 

 

煤氣公司與易思環球科技合作研發本港首創煤氣型廚餘處理設備，有關設備原理是在攝氏75至85度的環境下，透過添加複合微生物菌，把剩食和廚餘進行生物降解，分解為二氧化碳和水份等物質。廚餘處理設備可減低廚餘超過九成的體積，節省運輸及處理成本，分解後的廚餘更可作肥料之用，轉廢為寶。

合作有助各界解決廚餘處理的痛點

煤氣公司商務總監 — 香港公用業務及可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光期望，是次合作有助各界解決廚餘處理的痛點，「垃圾徵費推行的目的是為了減少垃圾量，故處理廚餘與大家息息相關。我們期望透過是次合作，向工商業界和住宅用戶提供既簡單又便宜的源頭減廢方案，處理好佔垃圾三分一的廚餘問題。」鄭續指，這次合作只是煤氣公司推動可持續發展的起步，將來會有更多環保減碳點子與市民分享。

 

煤氣公司商務總監 — 香港公用業務及可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光期望，透過協助用戶端處理廚餘，煤氣公司可為推動環保及可持續發展出一分力。

煤氣公司商務總監 — 香港公用業務及可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光期望，透過協助用戶端處理廚餘，煤氣公司可為推動環保及可持續發展出一分力。

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