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2024-12-11 21:22:42

煤氣公司連續兩年獲「香港義工獎—傑出企業獎」 院舍變茶樓 助吞嚥困難長者重拾飲茶樂趣

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為慶祝義工隊成立25周年，煤氣公司特別邀請200位長者及其照顧者參與，管理層帶領同事化身酒樓伙記、知客和部長，接待長者與家人在懷舊茶樓「同桌同餐」。

為慶祝義工隊成立25周年，煤氣公司特別邀請200位長者及其照顧者參與，管理層帶領同事化身酒樓伙記、知客和部長，接待長者與家人在懷舊茶樓「同桌同餐」。

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煤氣公司獲由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎2024」—「傑出企業獎」，是第二年蟬聯此獎項。 煤氣公司去年舉辨多項創新的義工活動，以切合不同人士的需要。時至今日，煤氣温馨義工隊的總受惠人次已超過850萬，服務總時數逾100萬小時，今年共送出超過32萬個愛心月餅，逾150間慈善機構及團體受惠，「慈善農耕樂」活動今年亦已送出超過4,000斤農作物予慈善機構，約有8,000人受惠。

煤氣公司去年舉辨多項創新的義工活動，如夥拍樂齡社企合辦「流動五感大茶樓™」活動，把院舍佈置成懷舊茶樓，義工化身茶樓伙記，讓有吞嚥困難的長者重拾飲茶樂趣。

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青年培育方面，煤氣公司推出「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」，由公司義工到校講解未來能源、氣候變化、科技與創新及燃氣安全等知識，利用企業強項，將專業科學知識帶給下一代，推動環保教育。

促進社會共融方面，煤氣公司舉辦地壺球共融賽事，讓公司義工與香港耀能協會的學員作賽，發掘他們的運動潛能之餘，更捐贈地壺球設備予協會學員使用。此外，煤氣公司自2013年開始舉辦「慈善農耕樂」活動，義工每週於農莊耕種，並將農作物捐贈予慈善機構。

煤氣公司於端午節舉辦包糉活動，由義工隊陪伴「留港長者」一起包糉，減輕他們的孤獨感。 煤氣公司集團環境、社會及管治總監／集團企業事務總監李健明（左）及煤氣温馨義工隊主席戴鴻源（右）代表接受「香港義工獎2024」— 「傑出企業獎」。 煤氣公司自2013年開始舉辦「慈善農耕樂」活動，義工每週於農莊耕種，並將農作物捐贈予慈善機構。  2023年，煤氣公司推出「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」，義工化身老師，到校講解未來能源、氣候變化、科技與創新及燃氣安全等知識，推動環保教育。 煤氣公司與香港失明人協進會合辦「看不見的照顧者——好『煮』意大比拼」烹飪比賽，21位視障人士與煤氣公司義工組隊參與，帶出傷健共融的訊息。

李健明：團隊關注被忽略社群

煤氣公司集團環境、社會及管治總監/集團企業事務總監李健明表示，今年是煤氣溫馨義工隊成立25周年，團隊除了持續舉辦一些如探訪送暖等傳統義工活動，亦關注社會上被忽略的社群；如於端午節舉辦包糉活動，由義工隊陪伴『留港長者』一起包糉，促進他們的幸福感。

而煤氣公司推行多元化義工活動獲得各界認同，今年榮獲多個不同獎項，包括：「工業獻愛心」表揚計劃2024企業組「最具社會創效能力獎」及「卓越關懷大獎」、香港恒生大學商學院「君子企業獎」、建造業議會「評審嘉許 — 非凡建造業義工項目優異獎」、以及平機會「通用設計嘉許計劃2024/25」特別嘉許大獎及金獎等。

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