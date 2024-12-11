煤氣公司連續兩年獲「香港義工獎—傑出企業獎」 院舍變茶樓 助吞嚥困難長者重拾飲茶樂趣

煤氣公司獲由民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎2024」—「傑出企業獎」，是第二年蟬聯此獎項。 煤氣公司去年舉辨多項創新的義工活動，以切合不同人士的需要。時至今日，煤氣温馨義工隊的總受惠人次已超過850萬，服務總時數逾100萬小時，今年共送出超過32萬個愛心月餅，逾150間慈善機構及團體受惠，「慈善農耕樂」活動今年亦已送出超過4,000斤農作物予慈善機構，約有8,000人受惠。

煤氣公司去年舉辨多項創新的義工活動，如夥拍樂齡社企合辦「流動五感大茶樓™」活動，把院舍佈置成懷舊茶樓，義工化身茶樓伙記，讓有吞嚥困難的長者重拾飲茶樂趣。