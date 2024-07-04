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2024-07-04 19:30:26

煤氣公司「細看中西區微型展」加入Anson Lo 1:24模型 辦微縮模型工作坊

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展品《都爹利街煤氣燈》是以歷史悠久的中環都爹利街石階及四盞煤氣燈作藍本，以1:24 比例複製，與市民重溫煤氣燈的歷史和發展。

展品《都爹利街煤氣燈》是以歷史悠久的中環都爹利街石階及四盞煤氣燈作藍本，以1:24 比例複製，與市民重溫煤氣燈的歷史和發展。

香港的建築見解發展和變遷，正在金鐘太古廣場舉辦的「細看中西區微型展」，展覽一共展出五十件作品，其中1:24 比例複製的都爹利街煤氣燈，模型最新加入Anson Lo盧瀚霆的人形公仔，重現電視劇《社內相親》拍攝場景。煤氣公司更為基層家庭安排兩場參觀導賞團，以另一角度欣賞中西區特色文化，並舉辦微縮模型工作坊，讓他們體驗製作微縮模型的樂趣。

為慶祝香港回歸暨特區成立27周年，中西區民政處由即日起至7月8日於太古廣場舉辦「細看中西區微型展」，共展出22件以中西區為主題的作品，透過糅合精巧工藝和創新科技的微縮模型，將中西區的重要地標和特色標誌，呈現給公眾。展品之一「都爹利街煤氣燈」還原了都爹利街花崗石樓梯及四盞超過160年歷史的煤氣街燈。

「都爹利街煤氣燈」展品最新加入Anson Lo盧瀚霆的人形公仔，重現電視劇《社內相親》拍攝場景。 喜劇之王》同樣以都爹利街石階作拍攝場地，模型亦復刻了張栢芝及周星馳於都爹利街石階的場景。 「都爹利街煤氣燈」展品重現張國榮於《金枝玉葉》現身於都爹利街石階的場景。 「都爹利街煤氣燈」展品重現張國榮於《金枝玉葉》現身於都爹利街石階的場景。 展品都爹利街煤氣燈是以歷史悠久的中環都爹利街石階及四盞煤氣燈作藍本，以1比24 比例複製，與市民重溫煤氣燈的歷史和發展。. 「細看中西區微型展」假金鐘太古廣場舉辦，吸引不少市民到場觀賞。

煤氣街燈早於 1979 年列為香港法定古蹟，柔和溫暖的燈光營造出浪漫感覺，成為不少影視作品的經典拍攝場景，故展覽作品加入了《夢伴》裡的梅艷芳、《喜劇之王》裡的張柏芝、周星馳，以及《金枝玉葉》裡的張國榮等迷你人形公仔，重現他們在都爹利街石階的經典畫面，勾起市民的集體回憶，最新更加入Anson Lo盧瀚霆在《社內相親》造型，展現不同年代的浪漫經典。

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聯辦微縮模型工作坊

另外，煤氣公司聯同快樂微型藝術會，舉辦兩場微縮模型工作坊，讓基層家庭體驗製作微縮模型，又安排導賞員與他們參觀微型展，講解作品背後的故事，認識中西區的歷史與文化。就讀中二的盧同學表示這是首次接觸微縮模型，「製作微縮模型很好玩，之後看到展覽的模型覺得藝術家團隊很厲害，我製作小小的模型已覺得很難，他們卻做出這麼精細及複雜的模型。」。

就讀小四的許同學表示：「我喜歡食物模型，這次可以成功挑戰自己完成模型很開心，而且製作出來的食物模型很真實。」參加家長許太表示活動讓兒子大開眼界，「製作微縮模型可以訓練小朋友細心及專注力，又讓他發揮創意，之後看展覽可以讓他認識多點香港。」

煤氣公司常務董事黃維義表示，「都爹利街煤氣燈承載煤氣公司逾160載的歷史，陪伴港人見證香港的發展。期望透過是次展覽，讓大眾細緻地欣賞都爹利街煤氣燈，多一個角度感受香港的變遷。」

煤氣公司常務董事黃維義主持「都爹利街煤氣燈」展品揭幕儀式。

煤氣公司常務董事黃維義主持「都爹利街煤氣燈」展品揭幕儀式。

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