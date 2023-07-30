煤氣公司「職涯縮影」計劃助年輕人駕馭職場 90名學生率先獲培訓

年青人踏入社會除了需有專業知識外，與人合作所需的溝通能力亦非常重要，若能在踏入社會前有所準備，工作時必能事半功倍。為提升年輕人的職場技能，煤氣公司舉辦「職涯縮影」計劃(Career in a Nutshell)，為中四至中六學生安排多元化職場體驗，包括面試技巧分享、工程訓練，甚至餐桌禮儀等，讓他們在大學選擇科目或職業志向時，更好地裝備自己，以應對未來工作。
「Z 世代」被批缺乏溝通能力 「職涯縮影」計劃望提升同學職場和溝通技能
「Z 世代」(1997年到 2010年代初期的出生的人們)近年開始進入勞動市場，往往被批評缺乏溝通能力。資深人力資源顧問周綺萍表示，曾聽說有僱主反映年輕員工入職三日後便失聯，最後從其媽媽口中才得知年輕員工決定離職。她解釋，現時不少年輕人習慣使用手機、電腦等，故面對面的溝通能力較薄弱，對答技巧不足，有些甚至不敢與面試官有眼神接觸。
為提升年輕人的職場和溝通技能，煤氣公司自 2018 年起推出「職涯縮影」計劃，為中四至中六學生度身訂造全方位職場培訓，內容包括企業參觀、 燃氣知識工作坊、項目管理技巧、面試技巧等；務求在一個學年內，讓同學經歷求職、培訓、工作考驗等多個職業生涯階段。
煤氣公司的集團培訓及發展部助理總經理方啓承指出，計劃會為同學們進行模擬面試，好讓他們從中吸取實戰面試經驗；他又提到，同學會在煤氣公司的智慧倉庫進行工作實習和餐桌禮儀單元，相信前者可加強他們處理問題和與他人合作的能力，而餐桌禮儀單元則提升參加者的社交技巧。
方啓承續指，「職涯縮影」計劃為中四至中六學生度身訂造，提供全方位職場培訓，增強其職場競爭力；又透露，新一屆「職涯縮影」計劃將於今年九月展開，屆時會有90位來自九間學校的學生獲挑選參加，「我哋(煤氣公司)期望計劃可培養年輕人對能源行業的興趣，增強對未來職涯規劃的信心。」
五學校參加計劃 中四學生表示有助提升我解難能力
去年有五間學校共 59 位學生參加「職涯縮影」計劃，並在七月初剛完成計劃和進行「閉幕禮」。參考加學生之一、就讀聖公會鄧肇堅中學的中四學生陳子盈表示，項目管理技巧工作坊令她印象深刻，因工作坊的導師講解了不同的商業思考及運作模式， 形容活動「提升我們的解難能力，對於想修讀商科的我很有幫助。」
同校中五學生林柏希亦指，參加計劃後使我對工程業的認識增加不少，「 原來工程不只是計數，背後還有很多學問！」笑言自己在煤氣公司學習切割及接駁喉管等專業工序後，才知道煤氣工程並不簡單，每個細節也須高度注重。
另外，浸信會呂明才中學教師藍秋蘭稱，煤氣公司為計劃投放很多資源，計劃為期一年，對學生的職涯規劃很有幫助；又提到，有學生參加計劃後對工程大感興趣，升大學時更選讀工程系。