煤氣公司「職涯縮影」計劃助年輕人駕馭職場 90名學生率先獲培訓

年青人踏入社會除了需有專業知識外，與人合作所需的溝通能力亦非常重要，若能在踏入社會前有所準備，工作時必能事半功倍。為提升年輕人的職場技能，煤氣公司舉辦「職涯縮影」計劃(Career in a Nutshell)，為中四至中六學生安排多元化職場體驗，包括面試技巧分享、工程訓練，甚至餐桌禮儀等，讓他們在大學選擇科目或職業志向時，更好地裝備自己，以應對未來工作。

「Z 世代」被批缺乏溝通能力 「職涯縮影」計劃望提升同學職場和溝通技能

「Z 世代」(1997年到 2010年代初期的出生的人們)近年開始進入勞動市場，往往被批評缺乏溝通能力。資深人力資源顧問周綺萍表示，曾聽說有僱主反映年輕員工入職三日後便失聯，最後從其媽媽口中才得知年輕員工決定離職。她解釋，現時不少年輕人習慣使用手機、電腦等，故面對面的溝通能力較薄弱，對答技巧不足，有些甚至不敢與面試官有眼神接觸。

為提升年輕人的職場和溝通技能，煤氣公司自 2018 年起推出「職涯縮影」計劃，為中四至中六學生度身訂造全方位職場培訓，內容包括企業參觀、 燃氣知識工作坊、項目管理技巧、面試技巧等；務求在一個學年內，讓同學經歷求職、培訓、工作考驗等多個職業生涯階段。

煤氣公司的集團培訓及發展部助理總經理方啓承指出，計劃會為同學們進行模擬面試，好讓他們從中吸取實戰面試經驗；他又提到，同學會在煤氣公司的智慧倉庫進行工作實習和餐桌禮儀單元，相信前者可加強他們處理問題和與他人合作的能力，而餐桌禮儀單元則提升參加者的社交技巧。

方啓承續指，「職涯縮影」計劃為中四至中六學生度身訂造，提供全方位職場培訓，增強其職場競爭力；又透露，新一屆「職涯縮影」計劃將於今年九月展開，屆時會有90位來自九間學校的學生獲挑選參加，「我哋(煤氣公司)期望計劃可培養年輕人對能源行業的興趣，增強對未來職涯規劃的信心。」