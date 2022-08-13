煤氣公司160周年誌慶 邁向可持續發展 智慧燃展未來

香港特別行政區行政長官李家超先生（右三）、煤氣公司聯席主席李家傑博士（左三）、李家誠博士（右二）、非執行董事林高演博士（左二）、常務董事黃維義先生（右一）及執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明先生（左一）擔任煤氣公司160周年誌慶的主禮嘉賓，一同主持啟動儀式。主禮嘉賓將代表五行及無限的能量球放到接收器上，一起為煤氣公司注入多元能量。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）昨天舉行160周年誌慶活動，香港特別行政區行政長官李家超先生蒞臨主禮，並與煤氣公司聯席主席李家傑博士及李家誠博士、非執行董事林高演博士、常務董事黃維義先生，以及執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明先生主持慶祝儀式。誌慶活動匯聚各界政商名人，共同慶賀煤氣公司服務香港160載。

李家超先生在致辭中讚揚煤氣公司160年來為香港市民供應安全優質的燃氣服務，並指出：「煤氣公司是我們碳中和夥伴計劃參加機構之一，積極制訂減碳目標和時間表，帶頭深化及加速低碳轉型，為社會各界樹立榜樣。煤氣公司早於1999年已展開在堆填區沼氣用作生產煤氣的項目，近年更與雅麗氏何妙齡那打素醫院推出本港首個以沼氣推動的熱電聯供系統。由2006年開始，煤氣公司引入天然氣生產煤氣，為香港提供更潔淨的能源。」

李家超先生更特別提到：「除了煤氣供應，煤氣公司亦參與綠色運輸，積極研究適量提取煤氣成分中的氫氣，供本地巴士公司在試行氫燃料電池巴士使用，為香港的綠色運輸提供安全又高效的能源選項。煤氣公司以港為家，同時關心祖國的發展，公司在內地經營港華智慧能源，為不同城市提供能源服務，更致力開拓光伏及儲能項目，推進國家綠色低碳轉型。」致辭最後，李家超先生對煤氣公司送上良好祝願並寄予厚望：「我謹祝煤氣公司業務蒸蒸日上，並且繼續在能源領域為香港的長遠發展和繁榮穩定作出貢獻。」

煤氣公司主席李家誠博士表示：「1862年，煤氣公司僅憑3.5萬英鎊資本開業，時至今日，我們除了為本港200萬用戶提供安全、優質的燃氣服務，還在內地28個省級地區取得550多個項目，擁有超過4,000萬用戶，業務範圍覆蓋天然氣、環保能源、智慧能源、水務、城市廢物處理等，成為大中華能源行業首屈一指的集團。」

煤氣公司主席李家傑博士致謝時表示：「集團將積極響應特區政府『氣候行動藍圖2050』減碳策略及國家『3060雙碳』目標。煤氣公司早年已率先利用堆填區沼氣轉廢為能及引進天然氣作為生產原料。如今，我們正積極研究提取煤氣成份中佔49%之氫氣，利用分布全港、超過3600公里的煤氣管道，為香港提供安全、高效而又低成本的氫能，全力配合2050年之碳中和目標。」

同時，李家傑博士宣布，由煤氣公司與國家電投集團聯合主辦的第二屆TERA-Award智慧能源創新大賽正式啟動，並由即日起至2022年10月31日接受報名。由於首屆大賽非常成功，共徵集到來自23個國家及地區多達208個項目，充分體現了零碳科技的創新趨勢，故煤氣公司今年再接再厲，延續去年主題—「尋找零碳科技新力量」，聚焦五大全新領域，繼續發掘更多全球智慧能源的創新技術及解決方案，共同推動實現國家「雙碳」目標和可持續發展。

點擊以下網址可觀看160周年全新版本煤氣公司經典廣告歌 —《陽光空氣》，由《星夢傳奇》姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）重新演繹，歌曲經重新編製後，帶來耳目一新的年輕活力感覺，體現與時並進的精神；並展現煤氣公司一直抱持關注綠色環境、珍惜「自然美」的宗旨：

https://youtu.be/ISF1Ipt632I

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