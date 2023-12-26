煤氣公司4名友師獲「共創明『Teen』計劃」嘉許

「共創明『Teen』計劃」第一期結束。煤氣公司有友師(mentor)參加了十多項活動，早前獲政府頒發「積極參與獎」。另有友師留意到學員的生活細節，加以照顧，獲頒發「親切關懷獎」。獲嘉許的友師表示，欣慰看到學員在一年裡成長不少，自己也像重新過了一次初中，是一趟學習和自我認識之旅，鼓勵身邊朋友參與新一期「共創明『Teen』計劃」。

如重過精彩的中三

擔任第一期「共創明『Teen』計劃」友師的梁慧中，於煤氣公司任職高級系統操作經理。她和配對的中三學員廖同學在一年內共參與了十七項活動，包括參觀故宮文化博物院、天際100香港觀景台及觀看香港芭蕾舞團表演等。早前於特區政府舉行的「共創明『Teen』畢業典禮」中，獲頒「積極參與獎」。梁慧中感恩廖同學願意和她一起參加不同的活動，她笑言：「我好像重過了一次精彩的中三生涯，不是我陪伴她，而是互相陪伴。而且她出席活動時，比我想像中活躍及投入，在我的鼓勵下肯嘗試站出來，於眾人面前分享自己的睇法，令我對她刮目相看。」

小時候家境不太好 望幫助基層學生

另一位友師陸桐光則獲得「親切關懷獎」。陸桐光任職煤氣公司輸氣項目工程師，他自言小時候家境不太好，希望現在有能力時可以幫助一些基層學生而參加計劃。他初次見到配對的中一學員曾同學，便留意到他的眼鏡鼻托斷了，立刻帶他去配一副新的，之後又帶他參加不同的活動，如溜冰、宿營、製作咖啡等，一點點的關懷累積下來，逐步打開曾同學的心屝。陸表示：「曾同學由一開始不說話、不回覆短訊，只顧打機，到後來慢慢熟絡了，願意與我互動、分享，出席活動時也不再打機，很投入，成長了不少。」