煤氣公司4名友師獲「共創明『Teen』計劃」嘉許

「共創明『Teen』計劃」第一期結束。煤氣公司有友師(mentor)參加了十多項活動，早前獲政府頒發「積極參與獎」。另有友師留意到學員的生活細節，加以照顧，獲頒發「親切關懷獎」。獲嘉許的友師表示，欣慰看到學員在一年裡成長不少，自己也像重新過了一次初中，是一趟學習和自我認識之旅，鼓勵身邊朋友參與新一期「共創明『Teen』計劃」。
如重過精彩的中三
擔任第一期「共創明『Teen』計劃」友師的梁慧中，於煤氣公司任職高級系統操作經理。她和配對的中三學員廖同學在一年內共參與了十七項活動，包括參觀故宮文化博物院、天際100香港觀景台及觀看香港芭蕾舞團表演等。早前於特區政府舉行的「共創明『Teen』畢業典禮」中，獲頒「積極參與獎」。梁慧中感恩廖同學願意和她一起參加不同的活動，她笑言：「我好像重過了一次精彩的中三生涯，不是我陪伴她，而是互相陪伴。而且她出席活動時，比我想像中活躍及投入，在我的鼓勵下肯嘗試站出來，於眾人面前分享自己的睇法，令我對她刮目相看。」
小時候家境不太好 望幫助基層學生
另一位友師陸桐光則獲得「親切關懷獎」。陸桐光任職煤氣公司輸氣項目工程師，他自言小時候家境不太好，希望現在有能力時可以幫助一些基層學生而參加計劃。他初次見到配對的中一學員曾同學，便留意到他的眼鏡鼻托斷了，立刻帶他去配一副新的，之後又帶他參加不同的活動，如溜冰、宿營、製作咖啡等，一點點的關懷累積下來，逐步打開曾同學的心屝。陸表示：「曾同學由一開始不說話、不回覆短訊，只顧打機，到後來慢慢熟絡了，願意與我互動、分享，出席活動時也不再打機，很投入，成長了不少。」
客戶服務熱線員工 以耐性拉近學員關係
另外，兩位任職煤氣公司的員工嚴小慧及盧建莊，同樣獲得「亦師亦友獎」。他們不約而同表示對學員要有耐性才可拉近關係。客戶服務熱線高級客戶服務主任嚴小慧配對的學員是一位中三有意輟學之女生，首次見面默不作聲，沒有笑容，她便想方法與朱同學打破隔膜，嘗試帶同年紀比較相近的女兒一起參與活動，發現朱同學與女兒談起化妝話題便很感興趣，逐漸拉近彼此關係。「後來，朱同學會主動找我一起參加活動，傾訴心事，問我關於升學的意見，我鼓勵她放膽追夢，最後她決定報讀VTC，成功找到目標。」嚴小慧表示，是次計劃讓她重新學習與小女生相處，也上了一課。
IT人員帶同學參加工作坊
資訊科技業務方案項目經理盧建莊對於自己獲嘉許感到高興，謙虛地表示：「我只是盡量給自由度學員，挑選他喜歡的活動參加。而我們的興趣又恰巧相近，我是做IT部門，陳同學對寫程式很有興趣，所以一拍即合。」盧建莊更帶陳同學到公司參加影子工作坊，到他的部門學習，陳同學寫的程式更獲同事讚賞很有天份。「我以學員為傲，他自學寫程式，為實現理想而努力。」
將支持第二期「共創明『Teen』計劃」
煤氣公司共有31位同事擔任「共創明『Teen』計劃」的友師，並舉辦三場「煤氣綠色之旅」參觀活動，分別於三月、五月及七月邀請逾百位學員及友師參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠，認識潔淨能源的發展里程。對於四位同事友師獲得嘉許，感到欣喜。煤氣公司將繼續積極支持第二期「共創明『Teen』計劃」，希望更多同事加入友師行列，啟發更多學員探索個人發展的可能性、加強自信，找到人生目標，共創更美好的明天。