煤氣提供18個大專生內地實習職位　培訓全程包機票及住宿費用

煤氣公司（003）宣布，將繼續支持及參與「企業內地與海外暑期實習計劃」，提供合共18個涵蓋多個部門的實習職位，讓不同專長的本港大專學生到集團位於內地的業務單位接受培訓，同時全程包機票及住宿費用。

煤氣第3年參與實習計劃

煤氣公司企業人力資源總監范潔儀表示，今年是煤氣公司第3次響應實習計劃，至今已為近50名學生提供實習機會及培訓，而計劃的設計為年輕實習生提供更多緩衝的空間， 讓他們在正式步入職場前作好準備。

范潔儀補充，煤氣在全國擁有逾600個項目，集團多元業務能為大專生提供不同的實習場景，並且提前獲得在內地工作和生活的寶貴經驗以擴闊眼界。