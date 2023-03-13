煤氣提供18個大專生內地實習職位　培訓全程包機票及住宿費用

煤氣公司（003）宣布，將繼續支持及參與「企業內地與海外暑期實習計劃」，提供合共18個涵蓋多個部門的實習職位，讓不同專長的本港大專學生到集團位於內地的業務單位接受培訓，同時全程包機票及住宿費用。
煤氣第3年參與實習計劃
煤氣公司企業人力資源總監范潔儀表示，今年是煤氣公司第3次響應實習計劃，至今已為近50名學生提供實習機會及培訓，而計劃的設計為年輕實習生提供更多緩衝的空間， 讓他們在正式步入職場前作好準備。
范潔儀補充，煤氣在全國擁有逾600個項目，集團多元業務能為大專生提供不同的實習場景，並且提前獲得在內地工作和生活的寶貴經驗以擴闊眼界。
培訓全程包機票及住宿費用
實習為期8周，獲聘者將於深圳、中山或蘇州工作。煤氣公司會為參加計劃的實習生提供多元培訓活動，包括入職迎新課程、專業知識及技能培訓，以及實習成果簡報會。
而煤氣將承擔實習生的主要開支，包括機票及住宿費用等，並委派專 責員工為實習生提供培訓及支援。范潔儀鼓勵合資格大專學生參與計劃 以成為煤氣公司暑期實習生，豐富其學習經歷及見聞。
「企業內地與海外暑期實習計劃」由特區政府推出，獲多家本港企業支持。煤氣今年為該計劃提供的職位空缺，涵蓋工程、會計、市場營銷、資訊科技等部門，適合來自不同學科和擁有不同經驗的大專學生申請。