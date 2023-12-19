煤氣第三屆「碳汭未來」智慧能源創新大賽 獲450個項目報名 賽果明年4月公布

煤氣公司今日(19日)表示，第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽，共錄得全球來自59個國家和地區，共450個零碳科技的創業項目參與比賽。參賽項目創出新高，較上屆增加超過六成，煤氣公司對科學界反應熱烈，感到鼓舞，期待新一屆TERA-Award能發掘更多綠色獨角獸。 TERA-Award致力創建一個集應用場景、獎金、投資於一體的全球化創業服務平台，除了冠軍項目可獨得高達100萬美元獎金，得獎團隊更有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目，不同領域的專家、知名導師、投資方將與獲獎團隊交流，讓有關項目得以迅速成長和落實應用。

2022 TERA-Award金獎團隊i2Cool無電製冷技術項目創始人朱毅豪表示，TERA-Award不僅是一場比賽，更是一個卓越的初創企業生態系統。參與TERA-Award不僅使i2Cool獲得更廣泛的關注和商業推廣機會，同時也提供了與行業專家交流的平台，從中獲得了寶貴的建議，幫助他們優化商業模式，並促進了與產業界的緊密聯繫。 大賽設六大範疇 在六大參賽範疇包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「碳中和」、「氫能」、「能源數字化」及今年新增的「綠色智慧城市」範疇中，參加「可再生能源」範疇佔比最多，共114個參賽項目，其次為「儲能及能源轉化」及「綠色智慧城市」範疇，分別為77及74個參賽項目。隨著報名截止，所有參賽作品進入評審階段，結果將於明年4月公布。大賽的評審專家團隊由國內外產、學、研各機構的頂級專家組成，將從創新性、商業潛力、執行力和組織力四大範疇對參賽項目進行綜合評估，評選出本屆大賽的各大獎項。