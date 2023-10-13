熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-13 17:13:47

煥然懿居暫收2171申請超額僅7.35倍　中原指私樓減價分薄買家

分享：
港人首置上車盤 煥然懿居第三座

煥然懿居第三座

以市價七八折計價的260伙「首置盤」市建局煥然懿居第三座下周三截止申請，截至昨日累收2,171宗申請，超額申請暫僅7.35倍，數字暫遠遜上兩期的2萬宗及4,900宗，超額倍數亦較上兩期的45.4倍和113.2倍大減。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，私樓市場有約2萬伙貨尾，加上提供優惠，變相減價10%至20%，分薄「首置盤」買家。

記者︰曾偉龍

市建局「首置盤」煥然懿居第三座260伙於9月27日接受申請，並於下周三（18日）晚上7時截止，以市價七八折計價，售價介乎408.2萬至964.2萬元，呎價為12,885元至16,499元不等。項目提供125個一房、108個兩房及27個三房單位，面積為約303呎至600呎，其中一人申請者只可揀選一房單位，佔整個項目的48%。

本周單日申請連續錄雙位數

市建局截至12日晚上10時，累計收到2,171宗申請，暫時超額7.35倍，單日申請54宗。煥然懿居申請進度在本周放緩，本周一至周三分別僅收到72、80及55宗的雙位數申請。對比市建局在2019年及2020年分別推售450伙及43伙的煥然懿居第一、二座「首置盤」單位，前者共收20,878宗申請，超額45.4倍，後者收4,909宗申請，超額113.2倍，今次申請在收表和超額倍數均落後上兩期。

而至昨日收到的申請當中，有2,132宗經網上遞交，當中一人申請者佔68%。市建局暫未公佈項目一人和家庭申請配額比例和揀樓次序，而參考2019年家庭申請者與一人申請者配額比例為六四比，揀樓以6名家庭及4名一人申請者為一組，意味一人申請者人毋須如居屋般在完成家庭申請者揀樓環節後，才可以開始揀樓。

Ad Block
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑 08-02_10.jpg

中原陳永傑︰私樓減價兩成分薄買家

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析指，「首置盤」申請情況跟隨私樓大勢，私樓因美國加息、金融市場動盪、內房危機和本港經濟差等因素，令大部分買家傾向延遲購買，「覺得遲啲買會平，資助房屋都係同一命運」，加上私樓有約2萬個貨尾盤，一手樓亦增推優惠，變相減幅達到10%至20%，接近「首置盤」七八折定價，進一步分薄買家，「私樓兩萬個貨尾任你揀，冇限售（期），綑綁冇咁大」。

他相信，市場觀望政府「撤辣」，但「首置盤」申請者可先申請，再等候施政報告消息，故影響不大。他又認為，政府產品在樓市向下時必然未能緊貼市價，故定價較被動，但資助房屋在樓價上升時可平衡樓市，在樓市向下時雖申請者較少，但損害不大。

招國偉料最終申請不高

公屋聯會總幹事招國偉表示，今期「首置盤」申請宗數明顯比過往大跌，相信最終申請數字亦不高，估計私樓跌市，售價與「首置盤」拉近有關，但相信資助房屋有九成按揭保證等安排，具有其吸引力。他認為，可先觀望未來資助房屋的申請反應，以及今期居屋的揀樓情況，再評估有否需要調整資助房屋政策，舉例停售居屋前曾有居屋銷情欠佳，房委會曾推出彈性折扣和減價。

招國偉指一人申請者較具優勢

招國偉又認為，對比居屋的家庭和一人配額為九比一，且家庭優先揀樓，「首置盤」家庭一人配額為六比四，且同步揀樓，故一人申請者申請「首置盤」時較有優勢，值得房委會思考未來應否調高一人申請者配額，「係雞同雞蛋問題，想佢結咗婚先抽，定買樓後再組織家庭，兩者都得」。

港人首置上車盤 煥然懿居第三座 煥然懿居第三座 煥然懿居第三座 長沙灣 煥然懿居第三座展示廳及示範單位 長沙灣 煥然懿居第三座展示廳及示範單位

市建局「首置盤」申請情況

年份 / 項目 / 單位數目 / 申請數字 / 超額申請倍數

2019 / 煥然懿居第一、二座 / 450伙 /20,878宗 / 45.4倍                  

2020 / 煥然懿居第一、二座 / 43伙 /4,909宗 / 113.2倍             

2023*/ 煥然懿居第三座 /260伙/ 暫2,170宗 /  暫7.35倍

*截至10月12日

註︰煥然懿居第三座申請10月18日晚上7時截止

資料來源︰市建局及《am730》資料室

長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 一房 有裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 兩房 無裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 兩房 無裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 兩房 無裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 兩房 無裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 兩房 無裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 兩房 無裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 兩房 無裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 兩房 無裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 兩房 無裝 長沙灣 煥然懿居第三座示範單位 兩房 無裝
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受