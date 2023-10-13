煥然懿居暫收2171申請超額僅7.35倍　中原指私樓減價分薄買家

以市價七八折計價的260伙「首置盤」市建局煥然懿居第三座下周三截止申請，截至昨日累收2,171宗申請，超額申請暫僅7.35倍，數字暫遠遜上兩期的2萬宗及4,900宗，超額倍數亦較上兩期的45.4倍和113.2倍大減。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，私樓市場有約2萬伙貨尾，加上提供優惠，變相減價10%至20%，分薄「首置盤」買家。

記者︰曾偉龍

市建局「首置盤」煥然懿居第三座260伙於9月27日接受申請，並於下周三（18日）晚上7時截止，以市價七八折計價，售價介乎408.2萬至964.2萬元，呎價為12,885元至16,499元不等。項目提供125個一房、108個兩房及27個三房單位，面積為約303呎至600呎，其中一人申請者只可揀選一房單位，佔整個項目的48%。

本周單日申請連續錄雙位數

市建局截至12日晚上10時，累計收到2,171宗申請，暫時超額7.35倍，單日申請54宗。煥然懿居申請進度在本周放緩，本周一至周三分別僅收到72、80及55宗的雙位數申請。對比市建局在2019年及2020年分別推售450伙及43伙的煥然懿居第一、二座「首置盤」單位，前者共收20,878宗申請，超額45.4倍，後者收4,909宗申請，超額113.2倍，今次申請在收表和超額倍數均落後上兩期。

而至昨日收到的申請當中，有2,132宗經網上遞交，當中一人申請者佔68%。市建局暫未公佈項目一人和家庭申請配額比例和揀樓次序，而參考2019年家庭申請者與一人申請者配額比例為六四比，揀樓以6名家庭及4名一人申請者為一組，意味一人申請者人毋須如居屋般在完成家庭申請者揀樓環節後，才可以開始揀樓。