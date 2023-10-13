煥然懿居暫收2171申請超額僅7.35倍　中原指私樓減價分薄買家

以市價七八折計價的260伙「首置盤」市建局煥然懿居第三座下周三截止申請，截至昨日累收2,171宗申請，超額申請暫僅7.35倍，數字暫遠遜上兩期的2萬宗及4,900宗，超額倍數亦較上兩期的45.4倍和113.2倍大減。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，私樓市場有約2萬伙貨尾，加上提供優惠，變相減價10%至20%，分薄「首置盤」買家。
記者︰曾偉龍
市建局「首置盤」煥然懿居第三座260伙於9月27日接受申請，並於下周三（18日）晚上7時截止，以市價七八折計價，售價介乎408.2萬至964.2萬元，呎價為12,885元至16,499元不等。項目提供125個一房、108個兩房及27個三房單位，面積為約303呎至600呎，其中一人申請者只可揀選一房單位，佔整個項目的48%。
本周單日申請連續錄雙位數
市建局截至12日晚上10時，累計收到2,171宗申請，暫時超額7.35倍，單日申請54宗。煥然懿居申請進度在本周放緩，本周一至周三分別僅收到72、80及55宗的雙位數申請。對比市建局在2019年及2020年分別推售450伙及43伙的煥然懿居第一、二座「首置盤」單位，前者共收20,878宗申請，超額45.4倍，後者收4,909宗申請，超額113.2倍，今次申請在收表和超額倍數均落後上兩期。
而至昨日收到的申請當中，有2,132宗經網上遞交，當中一人申請者佔68%。市建局暫未公佈項目一人和家庭申請配額比例和揀樓次序，而參考2019年家庭申請者與一人申請者配額比例為六四比，揀樓以6名家庭及4名一人申請者為一組，意味一人申請者人毋須如居屋般在完成家庭申請者揀樓環節後，才可以開始揀樓。
中原陳永傑︰私樓減價兩成分薄買家
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析指，「首置盤」申請情況跟隨私樓大勢，私樓因美國加息、金融市場動盪、內房危機和本港經濟差等因素，令大部分買家傾向延遲購買，「覺得遲啲買會平，資助房屋都係同一命運」，加上私樓有約2萬個貨尾盤，一手樓亦增推優惠，變相減幅達到10%至20%，接近「首置盤」七八折定價，進一步分薄買家，「私樓兩萬個貨尾任你揀，冇限售（期），綑綁冇咁大」。
他相信，市場觀望政府「撤辣」，但「首置盤」申請者可先申請，再等候施政報告消息，故影響不大。他又認為，政府產品在樓市向下時必然未能緊貼市價，故定價較被動，但資助房屋在樓價上升時可平衡樓市，在樓市向下時雖申請者較少，但損害不大。
招國偉料最終申請不高
公屋聯會總幹事招國偉表示，今期「首置盤」申請宗數明顯比過往大跌，相信最終申請數字亦不高，估計私樓跌市，售價與「首置盤」拉近有關，但相信資助房屋有九成按揭保證等安排，具有其吸引力。他認為，可先觀望未來資助房屋的申請反應，以及今期居屋的揀樓情況，再評估有否需要調整資助房屋政策，舉例停售居屋前曾有居屋銷情欠佳，房委會曾推出彈性折扣和減價。
招國偉指一人申請者較具優勢
招國偉又認為，對比居屋的家庭和一人配額為九比一，且家庭優先揀樓，「首置盤」家庭一人配額為六比四，且同步揀樓，故一人申請者申請「首置盤」時較有優勢，值得房委會思考未來應否調高一人申請者配額，「係雞同雞蛋問題，想佢結咗婚先抽，定買樓後再組織家庭，兩者都得」。
市建局「首置盤」申請情況
年份 / 項目 / 單位數目 / 申請數字 / 超額申請倍數
2019 / 煥然懿居第一、二座 / 450伙 /20,878宗 / 45.4倍
2020 / 煥然懿居第一、二座 / 43伙 /4,909宗 / 113.2倍
2023*/ 煥然懿居第三座 /260伙/ 暫2,170宗 / 暫7.35倍
*截至10月12日
註︰煥然懿居第三座申請10月18日晚上7時截止