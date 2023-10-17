煥然懿居暫超額10.1倍易抽過居屋　一人申請暫最少「15爭1」　梁文廣籲量力而為

市建局「首置盤」煥然懿居第三座260伙明日(18日)截止申請，市建局截至昨日(16日)累計收到2,873份申請，暫超額10.1倍，當中一人申請佔67%。由於項目不設家庭及一人申請配額，但一人申請者只可選購125伙一房單位，推算暫時最少平均15名申請人爭1個單位。對於超額倍數遠低於上兩期的45.4倍及113.2倍，亦低於居屋的約18倍，立法會房屋事務委員會副主席梁文廣指，今期數字上較居屋和過去「首置盤」易抽，但申請者應考慮清楚負擔能力再申請。
記者︰曾偉龍
市建局「首置盤」煥然懿居第三座明晚7時截止申請，踏入最後階段，申請數字有所回升，市建局繼前日(15日)單日收到257份申請，昨日再收346份申請，累計收表2,873份，暫超額申請10.1倍，申請者中一人申請佔67%。對比2019年「首置盤」煥然懿居第一、二座450伙收表2.09萬份、超額45.4倍，以及2020年「首置盤」煥然懿居第一、二座43伙收表4,909份、超額113.2倍，今次申請數字明顯減少。
不設家庭一人配額 一人申請者最多可選125伙
選樓配額及優先次序方面，2019年「首置盤」家庭及一人申請配額為六四比，並以「先六名家庭申請者、後四名一人申請者」的次序梅花間竹揀樓；2020年推售時未有設定配額。市建局回覆《am730》指，今期申請不設家庭及一人配額，兩組申請者會統一獲發隨機安排的優先次序號碼，但一人申請者只可選購125伙一房單位，家庭申請者可選購所有260伙單位。
▼煥然懿居第三座示範單位▼
梁文廣籲申請者莫因易中入表
以一人申請者最多可選125伙推算，一人申請者競爭情況暫為最少為平均15名申請人爭1個單位，對比居屋白表一人申請者穩中機會往往少於1%，「首置盤」一人申請者相對易中。
立法會房屋事務委員會副主席梁文廣指，從數字而言，今期明顯較上兩次「首置盤」容易抽中，預料亦較今期居屋易抽，但指今期「首置盤」競爭仍然激烈；而因今次不設家庭和一人配額，一人申請者暫時「15爭1」，但不宜與居屋直接比較，因後者設有配額。他提醒，有意申請人士要考慮清楚其負擔能力和需要，不要因今期申請較過去易抽中而申請。
對於一人申請者暫佔總數的67%，競爭亦較家庭申請者為人，梁文廣認為，數字顯示一人申請者住屋需求很大，建議在未來「首置盤」或「樂建居」等項目增加一人申請者配額或加入有利一人申請者的條件，「房委會居屋就難啲，前面仲有好多家庭未揀到樓。」
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11月抽籤 料明年3月選樓
煥然懿居第三座「首置盤」以市價七八折計價，售價介乎408.2萬至964.2萬元，呎價為12,885元至16,499元不等。項目提供125個一房、108個兩房及27個三房單位，面積為約303呎至600呎，其中一人申請者只可揀選一房單位，佔整個項目的48%。
市建局將於11月底進行電腦隨機排序，定出申請者的優先次序號碼，並預計於12月中開始面見申請者以詳細審核申請，並按優先次序邀請合資格申請者選購單位，視乎進度於明年3月揀樓。
市建局「首置盤」申請情況
|年份
|項目
|單位數目
|申請數字
|超額申請倍數
|2019年
|煥然懿居第一、二座
|450伙
|20,878宗
|45.4倍
|2020年
|煥然懿居第一、二座
|43伙
|4,909宗
|113.2倍
|2023年
|煥然懿居第三座
|260伙
|暫2,873宗*
|暫10.05倍*
|* 截至10月16日
註︰煥然懿居第三座申請10月18日晚上7時截止
資料來源︰市建局及《am730》資料室