煥然懿居暫超額10.1倍易抽過居屋　一人申請暫最少「15爭1」　梁文廣籲量力而為

市建局「首置盤」煥然懿居第三座260伙明日(18日)截止申請，市建局截至昨日(16日)累計收到2,873份申請，暫超額10.1倍，當中一人申請佔67%。由於項目不設家庭及一人申請配額，但一人申請者只可選購125伙一房單位，推算暫時最少平均15名申請人爭1個單位。對於超額倍數遠低於上兩期的45.4倍及113.2倍，亦低於居屋的約18倍，立法會房屋事務委員會副主席梁文廣指，今期數字上較居屋和過去「首置盤」易抽，但申請者應考慮清楚負擔能力再申請。

記者︰曾偉龍

市建局「首置盤」煥然懿居第三座明晚7時截止申請，踏入最後階段，申請數字有所回升，市建局繼前日(15日)單日收到257份申請，昨日再收346份申請，累計收表2,873份，暫超額申請10.1倍，申請者中一人申請佔67%。對比2019年「首置盤」煥然懿居第一、二座450伙收表2.09萬份、超額45.4倍，以及2020年「首置盤」煥然懿居第一、二座43伙收表4,909份、超額113.2倍，今次申請數字明顯減少。

不設家庭一人配額 一人申請者最多可選125伙

選樓配額及優先次序方面，2019年「首置盤」家庭及一人申請配額為六四比，並以「先六名家庭申請者、後四名一人申請者」的次序梅花間竹揀樓；2020年推售時未有設定配額。市建局回覆《am730》指，今期申請不設家庭及一人配額，兩組申請者會統一獲發隨機安排的優先次序號碼，但一人申請者只可選購125伙一房單位，家庭申請者可選購所有260伙單位。

▼煥然懿居第三座示範單位▼